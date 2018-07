Macri ratificó que no se frenarán las obras en la Ruta 22

Descendió de la camioneta, bien abrigado con un sobretodo negro y encaró a los periodistas que lo esperaban al pie de la pista del aeropuerto de Bariloche. “Lindo día nos tocó eh”, expresó el presidente Mauricio Macri, con tono afable. A su lado, el gobernador Alberto Weretilneck lo escoltaba. El viento gélido soplaba con fuerza y el rugido de los motores de un avión, que recién había aterrizado, obligaba al presidente a levantar la voz.

Macri destacó ante la prensa los beneficios de la temporada de invierno, que transcurre con altos niveles de ocupación en Bariloche y otros destinos del país. Ademas, se refirió al ajuste que deberá aplicar para cumplir el acuerdo con el FMI y aclaró que el recorte no se aplicará sobre la obra pública. “Lo que les pido a todos es que tratemos de hacer recortes sin tocar la obra pública porque la obra pública es futuro”, afirmó.

Después, Weretilneck aseguró que no se suspenderá la ejecución de los trabajos en las Rutas Nacionales 22 y 23. Aunque no hay plazos de finalización de las obras.

Macri se refirió al conflicto mapuche. Sin embargo, no echo más leña al fuego. “Estamos dispuestos a dialogar todo lo que sea necesario, pero no podemos aceptar que haya nadie en la Argentina que crea que se pueda apropiar de lo que no le pertenece”, afirmó Macri. “Nadie puede creerse que está por arriba de la ley”, advirtió.

El presidente tuvo ayer un paso fugaz por Bariloche. Aterrizó antes de las 11 y un helicóptero lo trasladó hasta Puerto Pañuelo, donde abordó el barco Modesta Victoria. Allí, mantuvo una reunión de una hora con un grupo de empresarios del sector turístico, que plantearon varias inquietudes. El gobernador y el intendente Gustavo Gennuso fueron los anfitriones del encuentro en la embarcación que navegó el lago Nahuel Huapi.

Regresó pasas las 12 al aeropuerto de Bariloche donde dialogó por casi 8 minutos con la prensa. Cuando se le preguntó por dónde pasará el ajuste en Río Negro, Macri aclaró: “Más que para cumplir las pautas (con el FMI) es para transformarnos en un país que no dependamos que alguien nos preste plata porque vivimos gastando más de los impuestos que recaudamos”.

“También hemos acordado con el gobernador y con todos los gobernadores que tenemos que bajar los impuestos”, enfatizó. “Los argentinos necesitan pagar menos impuestos para que haya más trabajo y más desarrollo y para eso, de una vez por todas, debemos lograr tener un Estado que no sea una mochila, que gaste y se administre como te administras vos (por Río Negro). Vos no gastás más de lo que ganás”, afirmó.

Dijo que los ministros de Econonía de las provincias se están reuniendo con el ministro de Hacienda del gobierno nacional, Nicolás Dujovne, con la colaboración del ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

“Ya es un gran paso adelante que no discutamos, que tenemos que terminar con esta mochila que lleva décadas, que empeoró mucho en el gobierno del kirchnerismo, en términos que no podemos los argentinos como los demás países del mundo administrarnos como corresponde”, sostuvo Macri.

“Las ciudades, los gobernadores, los gobiernos nacionales tienen que administrarse como se administran el 99 por ciento de los hogares argentinos; cuidando los recursos”, afirmó.

“Acá en Río Negro estamos haciendo obras importantes con el gobierno provincial como la Ruta 23, obras de saneamiento en el lago Nahuel Huapi, en Viedma, en Cipolletti, en Choele Choel”, indicó. “Estamos haciendo jardines de infantes, escuelas porque hace falta mucha infraestructura para poder crecer y ojalá que nos pongamos de acuerdo en cortar cosas que no sean las obras”, expresó.

Respecto al conflicto mapuche, Macri dijo: “Creemos que todos tenemos que vivir dentro de la ley, que nadie puede creerse que está por arriba de la ley”. “El diálogo tiene que estar siempre dentro de lo que marca la ley”, afirmó.

Sobre las causas judiciales en trámite por la ocupación de Villa Mascardi por parte de la comunidad mapuche Lof Winkul Lafken, el presidente sostuvo: “Estamos siguiendo con atención, respetando claramente que la justicia es un poder independiente que está investigando lo que ha pasado y confiamos que se va a clarificar todo”. “Y se le va dar paz a la gente de Río Negro, como también a la gente de Chubut donde hemos tenido los mayores conflictos entre la RAM y la comunidad”, remató Macri.