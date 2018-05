Nación duda en prorrogar la Emergencia Frutícola

La reciente devaluación que sufrió el país generó una importante mejora competitiva sobre el sector exportador. La actividad frutícola del Valle no quedó fuera de este esquema.

Con este nuevo escenario macroeconómico, el gobierno nacional evalúa si es necesario mantener la Emergencia Frutícola que establece beneficios para el pago de las obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social sobre los actores directos de la cadena de producción de peras y manzanas.

Estos regímenes especiales de prórrogas comprenden los vencimientos generales para el pago de obligaciones impositivas y de la seguridad social que operen desde el 4 de junio de 2017, hasta el 31 de mayo de 2018, con nueva fecha de vencimiento el 30 de junio de 2018. El costo fiscal anual de esta medida se ubica en un piso de 100 millones de pesos teniendo en cuenta la licuación de pasivos que asume el Estado por la prórroga de 800 millones de pesos que surgen de las obligaciones que deberían haber aportado el sector privado en ese período.

Los exportadores reunidos en la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) como así la Federación de Productores buscan que Nación autorice la prórroga por otros 365 días, hasta el 31 de mayo de 2019. Este esquema incluiría las deudas que ya existen por unos 800 millones del período 2017-2018 a lo que se le agregaría otra suma similar por pasivos a generar durante 2018-2019. De esta manera, el costo fiscal se podría disparar por encima de los 400 millones de pesos.

“Entendemos que están dadas las posibilidades para poder llegar a una nueva prórroga, pero mucho ahora depende de las necesidades que se tengan con las nuevas metas fiscales fijadas por el ministro Dujovne”, aseguraron allegados al ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere.

Fuente de la CAFI se mostraron optimistas sobre una favorable respuesta del gobierno nacional. “Hablamos con las autoridades de Agroindustria y otras áreas del gobierno y todas nos aseguran que no van a existir problemas para prorrogar la emergencia”, confiaron empresarios ligados la cámara. Lo que todavía no está definido si la prórroga pudiera comprender a los montos de deuda consolidados en el período 2017-2018 o se incluirán los del 2018-2019. “Eso todavía no lo tenemos muy claro”, confiaron desde la CAFI.