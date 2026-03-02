YPF Luz puso en marcha un parque eólico de US$ 80 millones en Olavarría

YPF Luz inauguró hoy el Parque Eólico CASA, un desarrollo de autogeneración eléctrica ubicado en el predio de la planta de Cementos Avellaneda. El proyecto demandó una inversión de 80 millones de dólares y cuenta con una capacidad instalada de 63 MW.

La infraestructura está compuesta por 9 aerogeneradores Nordex de 7 MW cada uno, los más potentes utilizados por la compañía hasta la fecha. Con una altura cercana a los 200 metros, estas turbinas generarán unos 260.000 MWh anuales.

La operatividad del parque se divide en dos esquemas:

Autoconsumo: 28 MW se destinarán exclusivamente a la planta de Cementos Avellaneda para reducir su huella de carbono. Mercado industrial: Los 35 MW restantes se inyectarán al Mercado a Término (MATER) para abastecer a otros clientes industriales de YPF Luz.

Impacto y expansión

Durante la etapa de construcción se emplearon a 150 personas y se contrataron servicios de 50 pymes locales. Según informaron desde la empresa, este paso eleva la capacidad renovable de YPF Luz a 819 MW.

El acto inaugural contó con la participación de Laura Delgado, subsecretaria de Minería de la Provincia de Buenos Aires; Maximiliano Wesner, intendente de Olavarría; Martín Mandarano, CEO de YPF Luz; y José Luis Maestri, CEO de Cementos Avellaneda.

“La inauguración del Parque Eólico CASA refleja nuestro compromiso con el crecimiento de la matriz energética del país. Este desarrollo, que se realizó en estrecha colaboración con Cementos Avellaneda, demuestra cómo YPF Luz puede adaptar las necesidades concretas de nuestros clientes con soluciones de abastecimiento eficientes”, expresó Martín Mandarano.

Por su parte, José Luis Maestri destacó que la puesta en marcha del proyecto representa un nuevo paso en la estrategia de sostenibilidad de la compañía. “Significa para nosotros un paso más en la realización de nuestro propósito: impulsar el progreso responsable de la sociedad, desarrollando soluciones constructivas innovadoras, con cercanía y sostenibilidad. Este desarrollo refuerza el compromiso de continuar reduciendo nuestra huella ambiental, en línea con nuestra hoja de ruta definida para alcanzar las metas de descarbonización al 2030”, señaló.

Para lo que resta de 2026, la firma estatal prevé continuar con el avance del Parque Solar El Quemado en Mendoza y el inicio de proyectos de almacenamiento de energía con baterías en el Gran Buenos Aires, buscando mitigar la intermitencia de las fuentes renovables en la red nacional.