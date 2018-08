Políticos regionales se definen sobre la ley de aborto

Alberto Weretilneck | Gobernador, Río Negro

“La decisión de una mujer, de una pareja o de un matrimonio de abortar es una de las decisiones más profundas, más traumáticas y más complejas de una persona. Por lo tanto el Estado no puede castigar o condenar una decisión tan personalísima. Lo que se está planteando de modificación y adecuación de lo que votó Diputados es una salida que va a recoger las opiniones de las comunidades médicas y del Estado que, en definitiva, tiene que aplicar la ley”.

Alejandro Palmieri | Titular bloque Juntos

“Estoy más cerca del no que del sí”. “Se debe analizar todo el proyecto de ley”. “Las tres modificaciones que se están planteando en el Senado de acortar de la semana 14 a la 12 de embarazo para acceder a la interrupción, una apertura mayor a los objetores de conciencia de los profesionales médicos y hacer más amigable la ley en referencia a cómo se va a aplicar en los sistemas públicos de salud, harían la ley un poco más aplicable”.

Omar Gutiérrez | Gobernador de Neuquén

“Vamos a construir un espacio para la participación ciudadana y el debate parlamentario vinculado a la despenalización del aborto”. Será “colectivo, plural, diverso. objetivo y neutral”. Dará a conocer “el resultado final” de ese proceso consultivo donde se respetarán “las opiniones de cada habitante de la provincia de Neuquén y del país”.

Horacio Quiroga | Intendente de Neuquén

“No soy diputado ni senador, y en esta instancia creo que no es de interés mi opnión; pero si hubiera estado en el congreso de la Nación, mi voto hubiera sido en contra del proyecto de despenalización y legalización del aborto; hubiera votado como votó el diptuado nacional (Cambiemos) David Schlereth” en junio, cuando el proyecto obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación.

Gustavo Gennuso | Intendente, Bariloche

“Mi postura siempre fue a favor de la despenalización del aborto por dos cuestiones fundamentales: una es el tema de salud pública y la otra razón es que la mujer tiene que ser libre de decidir sobre sí misma y eso tiene que ser un gran avance para todos nosotros”, aseguró el jefe comunal de la ciudad más grande de la provincia.

Diego Benítez | Titular CD de Bariloche

“Deseo que tengamos una ley que seguramente es un inicio de varios temas como tiene que ver con reformar el Código Penal posteriormente, sé que el debate está arduo, hay una presión muy fuerte, es un debate que nos debíamos hace mucho tiempo en la Argentina y parece no estar resuelto, no tenemos todavía el nivel de madurez suficiente como sociedad”.

Martín Soria | Intendente de Roca

“Estoy a favor del proyecto de ley de interrupción Voluntaria del Embarazo. No podemos desconocer las cifras alarmantes de muertes maternales, como consecuencias de la práctica del aborto en situaciones deplorables. También es cierto que, a las mujeres que les toca transcurrir por este trance representa una situación dolorosa y traumática”.

Celia Graffigna | Titular del CD de Roca

“El reclamo por la legalización del aborto tiene una larga historia en la Argentina, pero por primera vez en muchos años logró traspasar los espacios de militancia y ubicarse en la agenda pública. Considero que el aborto clandestino es un tema de Salud Pública y como tal debe abordarse, junto a las políticas públicas que hacen a la seguridad de la salud integral de la mujer”.

Juan C. Giannattasio | Intendente de Plaza Huincul

“Estoy en contra del proyecto que propone una legalización del aborto porque creo que no es la solución”.“Estamos ahorrando muchas cosas que hay que hacer previamente y que todos reconocen que hay que hacer. Si se despenaliza y se aprueba la ley, como es de costumbre en Argentina, vamos a dejar de hacer todas esas cosas porque daríamos por solucionado el tema”.

Maximiliano Caparroz | Titular bloque MPN

“Mi postura es en contra. Estoy a favor de la vida desde la concepción. Por creencia y formación (médica) creo que hay evidencia científica de la vida desde la fecundación, de la existencia de un ser único y diferente a la existencia del padre o de la madre. Si me parece correcto mantener lo que está en casos especiales, que son los que estipula el código civil en este momento”.

Aníbal Tortoriello | Intendente , Cipolletti

“Por supuesto rechazo por completo el aborto porque estoy convencido que tenemos que defender la vida desde el momento de su concepción. Y creo que como sociedad tenemos que trabajar en los temas de fondo que son los que generan el aborto. Tiene que ver con cuestiones sociales, con una pobreza que tenemos que superar, con educación, pero no sesgando la vida de un ser”.

María Elisa Lazzaretti | Pdta.del CD, Cipolletti

“Creo que el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo es inconstitucional porque Argentina ha adherido a todos los tratados internacionales de derechos humanos. Caeríamos en un antecedente un poco extraño porque de considerar en el derecho a la salud, que haría la mujer con derecho a interrupción del embarazo, estaríamos considerando el embarazo como una enfermedad”.

Mario Francioni | Titular del CD Viedma

“La sociedad argentina lo está pidiendo más allá de las creencias religiosas que pueda tener cada uno, es algo que no se puede coultar, que sucede y el Estado no puede mirar para otro lado. En este tema a las que más hay que escuchar es a las mujeres, que son las que durante 9 meses van a llevar un embarazo adelante. No va a haber más abortos porque sea legal o no. El Estado debe brindar asistencia. Las personas que mayores consecuencias tienen al hacerlo en la clandestinidad son las mas vulnerables”.

Jacobacci: Intendente y ediles a favor del proyecto

Tanto el intendente Miguel Toro como los concejales jacobacinos se manifestaron a favor de la aprobación del proyecto que mañana se trata en el Senado de la Nación.

Gabriela Buyayisqui (UCR), Claudio Amaya Gatica (UCR), Gustavo Salas (UCR), Hugo Arroyo (FpV) y Joel Córdoba (JSRN) se manifestaron a favor del aborto legal. Fundamentaron su postura en la necesidad de contar con una herramienta para evitar que sigan muriendo mujeres en la clandestinidad.

Por su parte, el intendente dijo estar a favor, aunque pidió garantizar a la mujer asistencia antes de que pueda tomar esa decisión.

Análisis: Más de seis décadas en las que nada cambió para Larraburu

La senadora Silvina García Larraburu junto a su anuncio que votará en contra de la ley del aborto legal el próximo miércoles, dejó definiciones respecto de la postura de su partido y de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A mediados de junio anunció que en su conjunto adhería al proyecto de ley. La definición fue por bloque y se difundió una fotografía de todos los integrantes, entre ellos la barilochense. Sin sólidos argumentos ahora García Larraburu confirmó su voto en contra aludiendo seguir convicciones personales y entender la postura general de los sectores vulnerables, además de plantear que no se generó un debate en profundidad y que fue utilizado el tema por el presidente Mauricio Macri para desviar la atención de la ciudadanía. Lo más llamativo fue cuando la senadora afirmó a un medio nacional que “el peronismo nunca fue abortista. En la doctrina peronista, si uno lee a Perón, lee a Eva, el peronismo nunca tuvo una postura proaborto. Tenemos que acercarnos a nuestras fuentes, a nuestra esencia, respetar el pensamiento del otro, pero no banalizar este debate, no es una moda el aborto”, afirmó. Llamativos conceptos. Esta claro que esta definición pudo ser aceptada en los ‘50, pero suena totalmente inconsistente intentar aferrase a ella 60 años después.

