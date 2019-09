Roca: tras su renuncia, Saigg dijo que los reclamos fueron "de mucha violencia"

- La delegada renunció anoche, tras casi doce horas de manifestaciones.-

(Foto: gentileza)

Tras la tensión vivida ayer en inmediaciones de la casa de Miriam Saigg, la ahora ex funcionaria de Desarrollo Social de Nación dio detalles sobre su salida y señaló que la situación era "insalubre para mí y para mi familia".

En el transcurso de las últimas horas, el conflicto con las organizaciones sociales había ido en aumento y se sumó al cúmulo de acciones llevadas adelante por integrantes de la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL) y del Movimiento de Acción Popular (MAP), que se habían instalado en las afueras de la vivienda de la ex funcionaria.

Según testigos del lugar, los vecinos de Saigg también se vieron afectados por las manifestaciones. De hecho, se conoció el intento de abrir un vehículo estacionado en una vivienda aledaña y eso generó mayor malestar.

Están haciendo lo mismo en todo el país. Estoy coordinada con todos los referentes de distintas zonas y les está pasando lo mismo". Miriam Saigg - ex funcionaria de Desarrollo Social

"Mis vecinos no tienen nada que ver. Renuncio por ellos, por mi familia. Es una situación de mucha violencia que no se puede controlar. Desde la Justicia me dijeron que no podían hacer nada", señaló la referente del espacio Cambiemos en diálogo con "Vos a Diario".

En cuanto al reclamo de las organizaciones, Saigg sostuvo que no se iban a garantizar las entregas de los salarios complementarios porque no había podido demostrarse la existencia de los comedores barriales que indicaban. "Sí estamos trabajando con organizaciones que han demostrado la existencia de esos espacios", agregó la mujer.

En tanto que no descartó que hubiese intenciones políticas partidarias en el fondo de los reclamos: "Están haciendo lo mismo en todo el país. Estoy coordinada con todos los referentes de distintas zonas y les está pasando lo mismo", concluyó.

Por su parte, los manifestantes suspendieron momentáneamente las medidas en las afueras de la delegación de Desarrollo Social de Nación - ubicada sobre Alsina casi Avenida Roca - y determinaron que volverán este jueves, ante la posible llegada de un funcionario del área a nivel nacional.