Gigli: allegados dicen que huyó por miedo y para proteger a sus hijos

Declaró también Emilio Xarrier, padrino de Tadeo Gigli y amigo del acusado, a quien Gigli le dejó a cargo su hijo el 1 de septiembre antes de irse a Brasil. Consultado sobre la causa del susto de Gigli, dijo que su amigo no le contó “por miedo” y que sólo le pidió que cuide del joven. “Como lo vi esa vez no lo vi nunca”, dijo recordando que estaba “asustado” por sus hijos. “Estaba como si se sintiera perseguido”.

Otra de las ex de Gigli, Carina Lombar, dijo que “(Gigli) tenía pánico de venir” y aseguró que él le decía que le iban a hacer algo a él o a sus hijos. “Yo nunca le vi nada raro a Octavio”, aseguró Lombar y por eso admitió que lo ayudó a conseguir un abogado defensor. “El explicaba a qué personas les tenía miedo”, dijo. Además, Lombar relató una “extraña” secuencia entre la víctima y el acusado en 2009, cuando Martínez fue a buscarlo a Gigli a la casa de ella y se lo llevaron casi a la fuerza. “La situación fue algo violenta, no sabía quienes eran y no entendíamos qué había pasado”, dijo.

El “nuevo” testigo

La defensa desistió de cinco testigos en la audiencia, pero pidió agregar uno no previsto. El testimonio de Aaron González, hijo de Retamal, la vecina de Gigli. El tribunal dio la palabra al joven de 25 años, quien junto a su madre vió a Gigli ese día al salir de un supermercado de la Tucumán. El joven agregó que cerca de las 21 pasó frente al departamento de Gigli y le llamó la atención la persiana entreabierta y la luz prendida, pero ningún vehículo.

Dudas y acusaciones de la exesposa

Viviana Piergentili había hecho declaraciones el 16 de septiembre de 2015 que ahora no recordaba si habían sido ciertas, por el “shock” vivido en aquel entonces. Por un lado, la mujer había dicho que desde una página de pornografía perseguían a su familia y por otro lado, que su ex había tenido un “brote psicótico”. Finalmente, no reafirmó pero tampoco negó haberlas dicho. Además, la ex de Gigli denunció a “la prensa” en el marco de su declaración por haber “maltratado” a su familia al vincular a su hijo con el crimen.