Videojuegos para visibilizar los incendios en la Patagonia: «Son artefactos culturales, más allá del entretenimiento”

Acción Dev impulsa Arde la Patagonia, una game jam que convoca a personas interesadas a crear juegos para reflexionar sobre los incendios forestales. Sofía, integrante de la comunidad, explicó cómo el proyecto busca utilizar los videojuegos como herramientas culturales para visibilizar conflictos ambientales y sumar nuevas voces a la discusión.

Pregunta: ¿Cómo surgió la idea de crear una jam sobre los incendios en la Patagonia?

Respuesta: Nuestra comunidad, Acción Dev, surgió como una forma de reclamo ante los incendios del Delta del Paraná. Durante la pandemia de 2020 no podíamos salir a protestar, así que decidimos hacer lo que estaba a nuestro alcance: videojuegos. Buscamos posicionarlos como artefactos culturales, más allá del entretenimiento, como un medio de comunicación para hablar de estas injusticias. Por eso empezamos a organizar game jams, encuentros de desarrollo con temáticas socioculturales o ambientales. Convocamos a personas de la industria, a quienes quieren aprender o simplemente a quienes les interesa la temática. En estos años ya se crearon más de 200 juegos, desarrollados por distintos equipos que se suman a participar. Cuando surgió la situación de los incendios en la Patagonia, nosotros ya teníamos vínculos con comunidades de desarrolladores del sur, así que ofrecimos nuestro espacio y esta dinámica de game jam para hablar del tema. Llevaban meses quemándose hectáreas, así que era un problema muy grave y había mucho para decir y aprender. A mí me gusta decir que es difícil cuidar lo que no se conoce, y los videojuegos son una herramienta muy potente para comunicar y educar. Por eso también invitamos especialistas: participó una abogada ambientalista de Chile y una docente de biología que hablaron sobre biodiversidad, especies nativas, qué ocurre después de los incendios y cómo prevenirlos o abordar el problema con la seriedad que corresponde.

P: ¿Quiénes participan actualmente de esta jam?

R: Participan miembros de la comunidad de Acción Dev y también desarrolladores interesados que simplemente quieren sumar su granito de arena. Como la game jam todavía no terminó, no tenemos un número definitivo de participantes. Son proyectos que no requieren un compromiso rígido de tiempo. Cada persona trabaja cuando puede y con la energía que tiene disponible. A veces nosotros también ayudamos a organizar equipos: hay gente que hace música, personas que programan, otras que se encargan del arte. Muchas veces los equipos se conocen desde antes y otras se arman durante la propia jam. En este caso, la jam iba a terminar el pasado fin de semana, pero la extendimos una semana más porque algunos equipos no llegaban con el desarrollo. Ahora finalizará el 16 de marzo. Hasta el momento se presentaron siete proyectos y esperamos que aparezcan algunos más.

P: ¿Qué aspecto del conflicto ambiental buscan visibilizar?

R: Nosotros abrimos la temática para que las personas tengan libertad creativa y puedan abordarla desde su propia mirada. Por eso brindamos charlas informativas y convocamos profesionales que aportan distintas perspectivas del conflicto. Por ejemplo, la profesora de biología explicó el tema de las especies nativas, cuánto tiempo viven, cómo se reproducen y qué pasa cuando se introducen especies invasoras. Muchas veces, después de un incendio, se plantan pinos que no son nativos y que crecen mucho más rápido que las especies autóctonas. Eso genera un desequilibrio en el ecosistema. También se puede hablar de los responsables, porque sabemos que muchas de las quemas fueron intencionales. Otra línea es la educativa: explicar cómo funcionan los bosques o qué ocurre después del fuego. Incluso la percepción que tenemos de los paisajes puede ser engañosa. Uno puede volver a un lugar años después y ver un bosque, pero ese bosque quizá ya no sea el nativo. Entonces el daño es mucho mayor de lo que se percibe en el momento del incendio. En definitiva, la temática es amplia y cada equipo elige qué aspecto quiere comunicar a través de su juego.

P: ¿Qué hacen una vez que se desarrollan los juegos?

R: Algo que siempre decimos desde Acción Dev es que queremos romper la burbuja. No queremos que los videojuegos queden solamente dentro del mundo de los videojuegos. Si creemos que son artefactos culturales y herramientas educativas, tienen que circular también en otros ámbitos. Por eso, al final de cada jam hacemos un showcase. Los desarrolladores participan en un video en nuestro canal de YouTube donde cuentan qué aprendieron, qué les llamó la atención del tema o cómo fue el proceso de trabajo. Algunos proyectos quedan como una experiencia cerrada de la jam y otros continúan desarrollándose. Todos pasan a formar parte de una biblioteca que estamos armando, llamada “Hasta que deje de arder”, dedicada específicamente a los juegos que hablan de incendios intencionales. También ha ocurrido que proyectos nacidos en una jam crecen mucho más. Por ejemplo, cuando hicimos una jam por los 40 años de Malvinas, un equipo empezó allí a desarrollar “Malvinas, la última carta”, que hoy es un juego muy reconocido a nivel nacional por la forma en que aborda el tema. Además, tenemos un arcade de Acción Dev que llevamos a eventos, ferias o escuelas para que la gente pueda jugar estos proyectos y que circulen fuera del ámbito de desarrollo.

P: ¿Tienen pensada alguna temática para la próxima jam?

R: Tenemos muchas ideas, aunque organizar estos eventos lleva bastante trabajo y lo hacemos con el tiempo que cada uno puede aportar. Hay temas que nos interesan mucho, como la soberanía de la hidrovía o la cuestión de los glaciares, que se está debatiendo ahora. A veces hacemos jams más planificadas y otras son jams de emergencia, cuando surge un tema muy puntual en la agenda pública. Por ejemplo, cuando apareció el debate sobre los jubilados, abrimos rápidamente una jam para que quien quisiera pudiera expresar algo sobre ese tema. También organizamos jams con temáticas identitarias o vinculadas a figuras de la historia nacional. Hicimos sobre Maradona, Menem, la selección argentina, Perón… La idea es que cada persona pueda hablar desde su propia postura, a favor o en contra, y generar productos culturales que inviten a reflexionar. En Acción Dev buscamos justamente eso: abrir el desarrollo de videojuegos como una experiencia cultural, mostrar que se pueden hacer acá y que pueden servir para mucho más que el entretenimiento.

P: ¿Hay algo que quieras agregar?

R: Desde Acción Dev siempre estamos abiertos al diálogo con personas e instituciones que estén interesadas. Podemos llevar videojuegos a escuelas, dar charlas o compartir herramientas para que más gente aprenda a desarrollarlos. Nuestro objetivo también es educativo, así que cualquiera que quiera contactarnos puede buscarnos en redes o en nuestro canal de YouTube.

* Sofía Podestá es integrante de Acción Dev, una comunidad que promueve el desarrollo de videojuegos como herramienta cultural y de intervención social. Participa en la organización de game jams con temáticas ambientales y sociales, como Arde la Patagonia, que busca visibilizar los incendios forestales a través de la creación de videojuegos.