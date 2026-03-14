Aniversario Gral. Enrique Godoy: Albino Garrone prioriza obras y un nuevo sistema de vivienda

En un contexto de transformación económica y en pleno aniversario 103, Albino Garrone encara su gestión en General Enrique Godoy con un enfoque centrado en la administración eficiente de los recursos y la respuesta directa a las necesidades de infraestructura de sus 5.000 habitantes.

A pesar de la quita de fondos nacionales, el municipio logró avanzar con la compra de una retroexcavadora 0 KM y una camioneta, además de ejecutar obras de pavimento y alcantarillado. Uno de los pilares actuales es el sistema de financiamiento para materiales de construcción. Mediante este esquema, el municipio ayuda a las familias a terminar techos o baños con préstamos que se devuelven en cuotas. «Llevamos 50 millones de pesos financiados y ya recuperamos 15 millones, lo que nos permite seguir asistiendo a más vecinos», explicó Garrone.

Albino Garrone, intendente.



En cuanto a servicios, Godoy presenta altos niveles de cobertura en cloacas y gas en la zona urbana. Sin embargo, el desafío se concentra en un loteo privado de 500 viviendas que carece de red de gas. Para resolverlo, el municipio iniciará un registro para ejecutar la obra mediante la contribución de los vecinos, con un costo estimado de 1.100.000 pesos por frentista.

El desafío habitacional



Para frenar el éxodo de familias por falta de opciones, el municipio lanzará una prueba piloto con 20 lotes residenciales. El objetivo es ofrecer un precio intermedio entre el valor de mercado y el lote social. «Buscamos un valor razonable para que el vecino invierta y el municipio pueda cubrir los costos de infraestructura (luz y mensura). Si funciona, avanzaremos con una parcela para 80 lotes más«, adelantó el intendente.

Los espacios verdes también están dentro de las mejoras.



Renovación política y visión partidaria



Albino Garrone lidera un equipo de gabinete joven, con funcionarios de su misma franja etaria, aportando una mirada renovada a una función que conoce desde niño por la trayectoria de su padre.

Desde su identidad justicialista, el intendente propone una autocrítica profunda dentro del Peronismo: «No es que los argentinos no quieren al Estado, sino que no querían el Estado que les dábamos». El intedente sostiene que es necesario distanciarse de modelos agotados y ofrecer una alternativa moderna frente al actual Gobierno Nacional. «Me atrevo a dar esas discusiones. Cuando el modelo actual falle, quiero que la gente mire al costado y no encuentre el mismo peronismo que abandonó», concluyó.

Coparticipación en Río Negro: reclamo de municipios



«En la reunión de intendentes en Regina, advertí que cada reforma histórica en las leyes de coparticipación ha perjudicado a los municipios. Pasamos de recibir un 40% de los impuestos provinciales a solo un 26,5%«, comentó Garrone.

«Recientemente, se eliminaron las regalías mineras del reparto para municipios no productores, lo que profundiza la pérdida de recursos. Esta quita de autonomía nos obliga a usar los fondos solo para sueldos, haciéndonos dependientes de la voluntad política del Gobierno Provincial para ejecutar obras. Luchamos por actualizar los índices, pero sin seguir resignando nuestra masa coparticipable», sostuvo.