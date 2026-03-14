Deporte en Neuquén: actividades que abren caminos hacia el futuro

Clubes fortalecidos, financiamiento para atletas, clínicas gratuitas y campañas contra la violencia. La provincia impulsa un modelo donde el deporte se convierte en una herramienta social clave para contener a los jóvenes y abrir oportunidades.

En muchos barrios de Neuquén, la escena se repite cada tarde: una cancha de fútbol con arcos improvisados, chicos esperando su turno para entrar a entrenar, madres mirando desde el costado y un entrenador que hace mucho más que enseñar una técnica. En esos lugares el deporte no es solo una actividad física. Es contención, comunidad y futuro.

Por eso, en los últimos meses el gobierno provincial empezó a poner al deporte en el centro de su agenda pública, con programas que buscan fortalecer clubes, acompañar a deportistas y abrir oportunidades en todo el territorio.

La idea de fondo es simple pero potente: cuando los chicos están en el club, están lejos de los peligros y cerca de un proyecto de vida.

Los clubes de barrio, la primera línea de contención

Uno de los pilares de esta política es el Programa de Fortalecimiento de Clubes Neuquinos, impulsado por la Secretaría de Deportes junto a Pan American Energy.

Este año 80 instituciones de toda la provincia se postularon, y finalmente 30 clubes fueron seleccionados para integrar la cohorte 2026.Las entidades elegidas pertenecen a diez localidades distribuidas en cinco regiones, lo que permite que el programa tenga alcance provincial y no se concentre solo en las grandes ciudades.

La iniciativa apunta a fortalecer dos aspectos clave:

La gestión institucional de los clubes , capacitando a dirigentes.

, capacitando a dirigentes. La formación deportiva, brindando herramientas a entrenadores y coordinadores.

Detrás de esa estructura hay una mirada clara: los clubes cumplen un rol social tan importante como deportivo. En muchos barrios son el primer lugar donde un chico encuentra reglas, compañerismo y un adulto que lo guía.

Cuando el deporte también necesita apoyo económico

Otra herramienta que busca potenciar el desarrollo deportivo es el programa Alentando el Deporte, impulsado junto a Vista Energy y Fundación Laureus.

La propuesta contempla:

Hasta 4 millones de pesos para 10 deportistas neuquinos.

Hasta 12 millones de pesos para 7 organizaciones deportivas.

En total, la inversión prevista alcanza 124 millones de pesos. El objetivo es ayudar a atletas y clubes a financiar proyectos que muchas veces quedan truncos por falta de recursos: viajes, equipamiento, nutrición deportiva, infraestructura o programas de formación.

Desde su lanzamiento en 2024, el programa ya benefició 15 atletas y 10 organizaciones deportivas, consolidando proyectos comunitarios en distintas localidades.

Aprender de los mejores: clínicas deportivas abiertas

El desarrollo deportivo también se impulsa a través de la formación. En marzo, el reconocido entrenador y ex capitán de la selección argentina de vóley Daniel Castellani dictará clínicas gratuitas en:

San Martín de los Andes

Junín de los Andes

Villa La Angostura

Durante tres jornadas, jugadores, entrenadores y aficionados podrán entrenar y aprender con uno de los grandes referentes del vóley argentino, medallista olímpico en Seúl 1988 y actual entrenador de Las Panteras, la selección femenina.

Este tipo de encuentros permite acercar el alto rendimiento al territorio, algo que muchas veces resulta inaccesible para los jóvenes deportistas del interior.

Deporte sin violencia: el otro desafío

El crecimiento del deporte también trae desafíos. A partir de un diagnóstico realizado por clubes neuquinos, se detectó que el 67% de los dirigentes considera que la violencia es una problemática creciente dentro del deporte.

Frente a esta realidad, la Red de Clubes del Neuquén lanzó la campaña “Si hay violencia, no hay juego”, con el objetivo de promover espacios deportivos seguros y respetuosos. La iniciativa incluye difusión en medios, actividades recreativas y acciones de sensibilización en cada club. La idea es recuperar el espíritu original del deporte: competir, aprender y compartir sin agresiones.

El club como segunda casa

Para muchos chicos, el club es mucho más que un lugar para entrenar. Es donde se aprende a perder, a ganar, a respetar reglas, a confiar en un equipo. Es también donde aparecen referentes positivos cuando el contexto social se vuelve difícil.

Por eso, cada cancha iluminada, cada entrenador capacitado y cada club fortalecido impacta directamente en la vida de una comunidad. En Neuquén, la apuesta actual parece mirar justamente hacia ese lugar: entender que el deporte no solo forma atletas, sino personas.