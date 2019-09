Rooney: "Es un momento para analizar Vaca Muerta"

El directivo de la angloholandesa dialogó en exclusiva con Energía On.

El congelamiento del precio del barril y los combustibles fue una medida que agarró por sorpresa a una buena parte de los actores de la industria. Si bien la mayoría coincide en que se trata de medidas "temporarias" consideran que significa una "pérdida de competitividad".

Para el presidente de Shell Argentina, Sean Rooney, la coyuntura actual también puede ser una oportunidad para definir el camino a seguir. "Lo que está pasando acá puede ser una oportunidad analizar qué queremos de Vaca Muerta, cómo la usamos para traer divisas, generar empleos y ayudar a economía argentina", indicó Rooney a Energía On en una entrevista exclusiva en la Oil&Gas Argentina Expo 2019.

Agregó que con las condiciones actuales las inversiones en Vaca Muerta no son competitivas con las de Permian, pero confían que el gobierno que sea elegido en octubre haga los cambios necesarios para "traer confianza" y la rentabilidad de las inversiones vuelvan a ser igual de competitivas que hace unos meses.

En números 3 bloques son los que tiene en desarrollo masivo en Vaca Muerta la angloholandesa Shell.

"Los candidatos a presidente destacaron la importancia de Vaca Muerta y su rol en el futuro de Argentina. Estoy seguro que cualquier gobierno va a hacer lo necesario para incentivar inversiones", expresó Rooney.

Días antes de que termine el 2018 la angloholandesa Shell anunció el pase a desarrollo masivo de tres áreas en Vaca Muerta. Sumaron un equipo de perforación y empezaron la construcción de una planta de procesamiento.

Los resultados productivos que han obtenido de los pozos perforados en el año son muy buenos y esperan alcanzar los 40.000 barriles de petróleo por día a finales de 2021.

En números 40.000 barriles de petróleo por día es el objetivo de producción de la compañía para 2021.

La confianza en la geología de Vaca Muerta sigue firme y desde la compañía estiman que los desarrollos pueden estar activos por décadas. "Lo que buscamos es hacer un desarrollo de una manera sustentable para dar los ingresos a través del tiempo", señaló Rooney. Y resaltó que hay que trabajar en los desarrollos y con los gobiernos para conseguir condiciones económicas para poder avanzar en las próximas etapas.

Algo que benefició a la compañía en Vaca Muerta es la velocidad en la curva de aprendizaje a través del know how obtenido en los no convencionales de Permian. Eso se tradujo en que los desarrollos en la formación sean más competitivos y que se necesite invertir menos para llegar a resultados similares. “Eso ayuda a mantener la competitividad de Vaca Muerta en un nivel aceptable en comparación con Permian”, aseguró Rooney. Sin embargo, reconoció que sin los precios reales es imposible seguir como en Estados Unidos.