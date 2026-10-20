La lluvia pone a prueba a las chacras del Valle: polinización, cuaje y sanidad, bajo la lupa de los productores

La primavera es una etapa decisiva para la fruticultura regional. En pocas semanas, los montes pasan de la floración al cuaje y comienzan a definir buena parte del potencial productivo de la temporada. Sin embargo, las condiciones meteorológicas de las últimas semanas encendieron señales de alerta entre los productores del Alto Valle y Valle Medio, que observan con atención la evolución de las plantaciones de perales, manzanos y frutales de carozo.

Las lluvias reiteradas, las bajas temperaturas, el viento y la escasa radiación solar modificaron las condiciones habituales de trabajo en las chacras. A las dificultades para ingresar con maquinaria se suman interrogantes sobre la actividad de las abejas durante la floración, la uniformidad del cuaje, el tamaño que alcanzarán los frutos y la necesidad de sostener los controles sanitarios.

Los testimonios de Cristian Palermo, productor frutícola de General Roca; Enzo Vicci, de Lamarque, en Valle Medio; y Martín Rossi, de Villa Regina, muestran una realidad con diferencias entre establecimientos y variedades, pero con un denominador común: la necesidad de seguir de cerca cada etapa del ciclo productivo para evitar que las condiciones climáticas comprometan el resultado final.

El cuaje, una de las primeras señales de alerta



En General Roca, Cristian Palermo advirtió que las lluvias coincidieron con la floración y limitaron la actividad de las abejas, fundamentales para la polinización de los montes. La preocupación está puesta en cómo esa combinación puede repercutir sobre el cuaje, es decir, el proceso mediante el cual las flores fecundadas comienzan a transformarse en frutos.

“Todavía no se ve bien”, explicó el productor, al señalar que será necesario esperar algunos días para evaluar el comportamiento de las plantas y determinar cuánto pudo haber afectado la sucesión de jornadas húmedas.

La falta de temperaturas favorables y de ventanas de sol redujo las oportunidades para que los insectos realizaran su trabajo con normalidad. En fruticultura, la polinización constituye un eslabón central de la producción: de ella depende, en buena medida, la cantidad de frutos que logra establecerse en cada árbol.

Palermo estimó que recién después de unos 15 a 20 días podría observarse con mayor claridad el resultado del cuaje. A partir de esa evaluación también será posible dimensionar el efecto de la purga natural, el proceso por el cual la planta elimina parte de los frutos recién formados.

El panorama todavía es incierto tanto para la pera como para la manzana. El productor remarcó que la floración ya había pasado en ambas especies, por lo que ahora la atención está puesta en la evolución de los pequeños frutos y en la respuesta de las plantas a las condiciones ambientales.

La experiencia de Villa Regina: una primavera con resultados desparejos



Desde Villa Regina, Martín Rossi describió una situación con diferencias entre especies y variedades. Según su experiencia, las condiciones climáticas fueron favorables durante el cuaje de las peras Packham’s Triumph y Williams, ya que coincidieron con jornadas soleadas que permitieron una buena actividad de las abejas.

Medición de frutos en la chacra de Martín Rossi, en Villa Regina.



El productor destacó la importancia de disponer de colmenas distribuidas estratégicamente en los cuadros productivos para favorecer la circulación de los insectos durante la floración: “Es primordial para tener cantidad de abejas circulando en la chacra”, señaló, al explicar que en sus establecimientos se colocan cajones en distintos sectores, incluidas las cabeceras de los cuadros.

La situación fue diferente en algunas variedades de manzana, cuya floración coincidió con días lluviosos y pocas horas de luz. Aun así, Rossi observó actividad de las abejas durante las breves ventanas de tiempo favorable.

“Es primordial para el cuaje de la fruta tener cantidad de abejas circulando en la chacra”. Martín Rossi, productor frutícola de Villa Regina.

En los montes que recorrió, el productor encontró una cantidad importante de fruta cuajada, aunque con diferencias de tamaño entre frutos de una misma fila. Esa falta de uniformidad es uno de los aspectos que deberán seguirse durante las próximas semanas, cuando avance la purga natural y se manifiesten los efectos de las intervenciones realizadas para regular la carga.

Entre las variedades mencionadas, Rossi observó que la Chañar mostraba mayor variabilidad y señales de desprendimiento de frutos. Por eso, la evaluación del cuaje no puede hacerse de manera general: cada variedad responde de forma diferente a las condiciones de temperatura, humedad y disponibilidad de luz.

El raleo, una herramienta para ordenar la carga



Una vez superada la floración, el manejo del monte continúa con una tarea determinante: regular la cantidad de frutos que la planta puede sostener y desarrollar.

Llega el momento del raleo en chacras del Valle. Foto: gentileza Enzo Vicci.



Rossi explicó que durante la semana previa habían realizado aplicaciones de reguladores químicos de la carga en manzanas, con el objetivo de favorecer una distribución más equilibrada de los frutos. Estas prácticas buscan reducir el exceso de carga y mejorar las condiciones para el crecimiento de los que permanecen en el árbol.

Sin embargo, la respuesta no siempre es pareja. En algunas variedades, el tratamiento puede requerir ajustes posteriores y el complemento del raleo manual, una labor que demanda tiempo y mano de obra. “Hay que tirar y después repasar a mano; el raleo a mano es primordial”, sostuvo el productor.

La tarea permite corregir situaciones en las que los frutos quedan demasiado agrupados o presentan diferencias importantes de tamaño. Una carga excesiva puede generar competencia por los recursos de la planta y limitar el desarrollo individual de cada pieza, por lo que el manejo debe contemplar tanto la cantidad como la distribución de la fruta.

En el caso de las peras, Rossi observó una carga importante en sus cuadros, especialmente en las variedades Packham’s Triumph y Williams. De todos modos, aclaró que todavía resta atravesar la purga natural antes de contar con una imagen definitiva del volumen que llegará a cosecha. La evolución de los próximos días será clave para determinar si las plantas logran regular esa carga y cómo se distribuyen los calibres.

La sanidad exige aprovechar cada ventana de buen tiempo



La humedad persistente también modifica la organización de las tareas sanitarias. En los establecimientos frutícolas, los tratamientos deben planificarse teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas, el estado de las plantas y las características de cada producto.

Cuando las precipitaciones se suceden durante varios días, los productores encuentran menos oportunidades para ingresar a los cuadros, realizar aplicaciones y completar los trabajos dentro de los momentos recomendados.

Rossi señaló que, en cuanto encontraron una ventana favorable, avanzaron con aplicaciones fungicidas en variedades susceptibles a enfermedades. En el caso de la pera Williams, indicó que realizaron tratamientos de contacto y sistémicos dentro de un esquema preventivo.

La humedad prolongada obliga a revisar los calendarios de aplicación y evaluar la necesidad de nuevas intervenciones. A su vez, los suelos que presentan dificultades de drenaje pueden complicar el ingreso de tractores y pulverizadoras, con demoras que afectan la organización cotidiana de la chacra.

En General Roca, Palermo también describió dificultades para realizar tratamientos debido a la continuidad de las lluvias. El problema no se limita al estado sanitario de los montes: cuando las aplicaciones se postergan o deben repetirse, aumenta la exigencia de planificación y se suman costos al esquema productivo.

El desafío de producir con menos horas de sol



Además de la humedad, la falta de radiación solar aparece como otro factor de preocupación. Las plantas necesitan condiciones ambientales adecuadas para sostener el desarrollo de los frutos, y la sucesión de jornadas nubladas puede afectar su crecimiento.

Enzo Vicci, productor de Lamarque, señaló que la temporada venía mostrando un comportamiento irregular y advirtió sobre el efecto combinado de las bajas temperaturas, el viento y las lluvias durante la floración.

En su establecimiento, el productor observó problemas de polinización en determinadas variedades de manzana y en frutales de carozo. En cambio, otras variedades presentaban un comportamiento más favorable.

También manifestó preocupación por el posible impacto de la escasa luz solar sobre el tamaño final de la fruta. Según explicó, el desarrollo viene retrasado entre 10 y 12 días respecto de temporadas anteriores.

La falta de uniformidad en el crecimiento es un aspecto relevante para la comercialización: el calibre, la calidad visual y la condición de la fruta influyen en su destino y en las posibilidades de alcanzar los parámetros requeridos por cada mercado.

En este contexto, el seguimiento del monte resulta indispensable para anticipar decisiones de manejo y ajustar las labores según la evolución de cada variedad.

La sanidad del monte, otro frente de atención



Además de las dificultades que genera la lluvia durante esta etapa del ciclo productivo, Enzo Vicci advirtió sobre la necesidad de mantener un control riguroso de la sarna, una enfermedad que puede comprometer seriamente la calidad comercial de la fruta. El productor remarcó que la prevención exige ajustar el calendario de aplicaciones a las condiciones climáticas, especialmente cuando se suceden jornadas húmedas y precipitaciones.

“Si vos tenés controlado tu monte con curas, no pasa nada”, señaló, al explicar que los períodos de lluvia obligan a prestar especial atención a la protección sanitaria. En ese contexto, indicó que las aplicaciones deben planificarse con anticipación y que, según las condiciones de humedad posteriores al tratamiento, puede ser necesario volver a intervenir.

Este manejo implica mayores costos y demanda un seguimiento permanente de las plantaciones, pero resulta clave para reducir los riesgos productivos. Vicci advirtió que descuidar la prevención puede comprometer la fruta y afectar sus posibilidades de comercialización. “El otro riesgo es la sarna, que eso depende de nosotros”, resumió, al diferenciar los problemas sanitarios, sobre los que el productor puede actuar, de fenómenos climáticos como el granizo.

Una campaña que todavía debe definirse



Las primeras observaciones permiten identificar diferencias entre establecimientos, especies y variedades, pero aún es temprano para establecer un balance definitivo. La carga de los árboles, el efecto de la purga natural, la evolución de los calibres y la respuesta de las plantas a las condiciones climáticas terminarán de delinear el escenario productivo.

En el Alto Valle, los productores siguen atentos a la posibilidad de recuperar jornadas con más sol y temperaturas favorables, que permitan retomar las tareas pendientes y evaluar con mayor precisión la evolución de los montes. En Valle Medio, el seguimiento también está centrado en la respuesta de las variedades y en la necesidad de sostener los trabajos de manejo.

La primavera vuelve a mostrar hasta qué punto la producción frutícola depende de una combinación de factores: el comportamiento del clima, la actividad de los polinizadores, la planificación de los tratamientos, el manejo de la carga y la disponibilidad de maquinaria y mano de obra.

Para los productores, el desafío inmediato consiste en aprovechar cada ventana de buen tiempo, sostener los cuidados necesarios y esperar que las próximas semanas permitan transformar las primeras señales de incertidumbre en un diagnóstico más preciso sobre la temporada.

La cosecha todavía está lejos, pero buena parte de su resultado comienza a definirse ahora, en estos días en los que cada hora de sol, cada labor realizada a tiempo y cada decisión de manejo pueden marcar una diferencia en el rendimiento y la calidad final de la fruta.

¿Ya visitaste nuestro mapa interactivo? Hacé click AQUÍ para acceder al Atlas Productivo de la Patagonia. Todas las notas y videos de Río Negro Rural en un solo lugar.

Seguí AQUÍ el canal de WhatsApp del suplemento Rural de Diario RÍO NEGRO, donde recibirás novedades y material exclusivo sobre el agro de Río Negro, Neuquén y toda la Argentina.