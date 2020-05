Saloniti es optimista para la temporada de invierno

Carlos Saloniti, intendente de San Martín de los Andes, destacó que el Cerro Chapelco nunca bajó los brazos. “Siempre sus mensajes han sido de optimismo, y eso ha sido un gesto muy inteligente de la empresa, y desde lo personal lo valoro mucho”, sostuvo.

El intendente agregó: “Hasta que no tengamos el no, tenemos que seguir pensando que podemos… Lo más fácil es decir no y listo, ya está". Lo dijo en función de que los centros de esquí Valle de Las Leñas, en Mendoza, y La Hoya, en Chubut, anunciaron que no abrirán este invierno.

“Hoy tenemos este escenario pero quizá dentro de un mes tengamos uno mucho mejor. No hay que dar nada por perdido, porque los indicios son positivos“, explicó Saloniti en declaraciones a FM De la Montaña y trató de diferenciarse de otros complejos invernales: “Los otros lugares tienen otra realidad. La Hoya y Las Leñas tienen otra situación”.

El jefe comunal de San Martín de los Andes opinó que “probablemente la llegada de turismo sea solamente desde la provincia de Neuquén“. Además, admitió que “no va a ser La temporada, será un invierno corto pero servirá para que se puedan cumplir los costos mínimos”.

“En la medida que la provincia de Neuquén siga por esta línea, podemos entusiasmarnos”, admitió Saloniti, y por último, se preguntó: “¿Por qué no soñar con tener aunque sea tener una temporada corta, pero tenerla al fin?”.

Habilitación de nuevas actividades

En otro sentido, Saloniti comentó que sigue de cerca la habilitación de nuevas actividades, que todavía no hayan vuelto al trabajo.

“Me junté con algunos propietarios de gimnasios. Fue una reunión inteligente y sensata. Coincidimos en lo que implica el gimnasio, que no es una cuestión recreativa, que tiene que ver con la salud”, destacó el intendente.

Adelantó que “ya enviamos desde el ejecutivo, como parte de la Mesa Tripartita, una propuesta para que se puedan habilitar”.

“También me reuní con pediatras de la ciudad. me dieron su mirada de toda esta situación”, expresó el mandatario municipal. Un grupo de pediatras locales le habían hecho llegar una carta en donde expresaban su inquietud y preocupación por la repercusión psicológica que tiene la cuarentena en los niños de nuestra localidad y sus familias, según indicó la emisora

“Decir que acá esta todo bien es una verdad a medias. Está todo bien porque nos estuvimos y nos estamos cuidando”, sostuvo Saloniti y aclaró que “nosotros estamos entrando a la situación de riesgo, si equivocamos el rumbo, el día de mañana nos vamos a lamentar en todos los sentidos, en la salud y en lo económico, porque hay actividades que van a tener que volver para atrás”.

“Pero no hay que ser extremista, nuestra situación es muy buena comparada a otras ciudades de la Argentina, producto de mucho trabajo, de mucha insistencia y de mucha responsabilidad individual de cada uno de los vecinos”, finalizó el intendente en la radio de la ciudad.