Certificado Único de Discapacidad: cómo tramitarlo paso a paso y qué derechos garantiza en octubre 2026
La tramitación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) continúa bajo gestión gratuita ante juntas evaluadoras de todo el país. El documento oficial asegura cobertura integral en salud, transporte sin costo y asignaciones de ANSES.
En Argentina, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) opera como el instrumento legal y público que canaliza los derechos de las leyes nacionales 22.431 y 24.901, sin costo para el solicitante.
A través de evaluaciones interdisciplinarias para personas con discapacidad, el Estado valida diagnósticos médicos, habilitando de inmediato coberturas al 100% en prestaciones básicas, asignaciones familiares específicas y libre tránsito en todo el territorio.
Cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad, paso a paso, ante la Junta Evaluadora
El proceso está pensado para realizarse en etapas claras, evitando intermediarios o gestores privados.
- Paso 1: Consulta guiada. Ingresá a la plataforma oficial del Estado, respondé el cuestionario personalizado para conocer los requisitos según tu patología y confirmá qué sede evaluadora te corresponde por domicilio.
- Paso 2: Compilación médica. Solicitale a tu equipo tratante los certificados originales con diagnóstico legible, informes actualizados, planillas específicas y los estudios complementarios de los últimos seis meses.
- Paso 3: Asignación de turno. Acercate con los documentos a la dependencia asignada, solicitá fecha para la Junta Evaluadora interdisciplinaria y guardá el comprobante de cita.
- Paso 4: Entrevista clínica. Asistí el día fijado para la revisión interdisciplinaria, donde los profesionales auditarán los antecedentes médicos de manera integral.
- Paso 5: Retiro del dictamen. En la fecha indicada, cualquier persona mayor de 18 años puede retirar el documento o la denegatoria formal, presentando únicamente el DNI original del titular.
Qué derechos y coberturas garantiza el Certificado Único de Discapacidad
La emisión del documento abre un abanico prestacional obligatorio para obras sociales, prepagas y organismos del Estado:
- Salud integral: cobertura del 100% en medicación, prótesis, equipamiento ortopédico y terapias de rehabilitación vinculadas al diagnóstico certificado.
- Transporte terrestre: pases gratuitos en servicios urbanos, trenes y micros de larga distancia fiscalizados por la CNRT.
- Seguridad social: habilita el cobro de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, asignaciones familiares específicas y ayuda escolar anual sin tope de edad.
- Tránsito y tasas: emisión del Símbolo Internacional de Acceso para libre estacionamiento, además de exenciones en peajes nacionales y tributos municipales según cada normativa local.
- Soporte mixto: convivencia plena entre el formato físico tradicional de papel y la versión electrónica, disponible de manera automática en la aplicación Mi Argentina para mayores de 13 años y menores vinculados.
Comentarios