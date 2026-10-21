Certificado Único de Discapacidad: cómo tramitarlo paso a paso y qué derechos garantiza en octubre 2026

En Argentina, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) opera como el instrumento legal y público que canaliza los derechos de las leyes nacionales 22.431 y 24.901, sin costo para el solicitante.

A través de evaluaciones interdisciplinarias para personas con discapacidad, el Estado valida diagnósticos médicos, habilitando de inmediato coberturas al 100% en prestaciones básicas, asignaciones familiares específicas y libre tránsito en todo el territorio.

Cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad, paso a paso, ante la Junta Evaluadora

El proceso está pensado para realizarse en etapas claras, evitando intermediarios o gestores privados.

Paso 1: Consulta guiada . Ingresá a la plataforma oficial del Estado, respondé el cuestionario personalizado para conocer los requisitos según tu patología y confirmá qué sede evaluadora te corresponde por domicilio.

. Ingresá a la plataforma oficial del Estado, respondé el cuestionario personalizado para conocer los requisitos según tu patología y confirmá qué sede evaluadora te corresponde por domicilio. Paso 2: Compilación médica . Solicitale a tu equipo tratante los certificados originales con diagnóstico legible, informes actualizados, planillas específicas y los estudios complementarios de los últimos seis meses.

. Solicitale a tu equipo tratante los certificados originales con diagnóstico legible, informes actualizados, planillas específicas y los estudios complementarios de los últimos seis meses. Paso 3: Asignación de turno . Acercate con los documentos a la dependencia asignada, solicitá fecha para la Junta Evaluadora interdisciplinaria y guardá el comprobante de cita.

. Acercate con los documentos a la dependencia asignada, solicitá fecha para la Junta Evaluadora interdisciplinaria y guardá el comprobante de cita. Paso 4: Entrevista clínica . Asistí el día fijado para la revisión interdisciplinaria, donde los profesionales auditarán los antecedentes médicos de manera integral.

. Asistí el día fijado para la revisión interdisciplinaria, donde los profesionales auditarán los antecedentes médicos de manera integral. Paso 5: Retiro del dictamen. En la fecha indicada, cualquier persona mayor de 18 años puede retirar el documento o la denegatoria formal, presentando únicamente el DNI original del titular.

Qué derechos y coberturas garantiza el Certificado Único de Discapacidad

La emisión del documento abre un abanico prestacional obligatorio para obras sociales, prepagas y organismos del Estado: