Alerta por lluvia y posibles tormentas en Neuquén y Río Negro este lunes 19: los peores horarios

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por lluvia en Neuquén y Río Negro para este lunes 19 de octubre. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

«El área de alerta será afectada por lluvias de variada intensidad con probabilidad de tormentas embebidas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera local», indica el último parte del organismo nacional.

Mapa de alerta por lluvia del SMN para este lunes 19 de octubre.

Los peores horarios de la lluvia en Neuquén y Río Negro

Del lado rionegrino, las áreas bajo alerta desde el comienzo de la tarde hasta la noche inclusive son:

Este de El Cuy.

General Roca.



Por su parte, regirá únicamente durante la noche en:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.



En Neuquén, las zonas que estarán bajo alerta amarilla solo por la tarde son:

Los Lagos.

Huiliches.

Lácar.

Aluminé.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Loncopué.

Picunches.

Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Chos Malal.

Minas.



Por último, la alerta estará vigente desde horas de la tarde hasta que culmine la jornada en: