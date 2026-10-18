Domingo inestable en Neuquén y Río Negro: sube la temperatura pero vuelven las lluvias, mirá el pronóstico para hoy

El pronóstico no se decide y ofrece un menú muy variado para este domingo 18 de octubre. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el norte de la Patagonia transitará una jornada que combinará tardes agradables en las zonas productivas con pulsos de inestabilidad y viento hacia el atardecer.

Quienes busquen disfrutar al aire libre tendrán una ventana de buen tiempo durante la mañana en gran parte de la región, pero deberán estar atentos a la rotación del viento y la llegada de nubarrones después del mediodía.

Así estará el tiempo hoy, zona por zona.

Hasta 22°C, viento y posibles lluvias: qué dice le pronóstico para el Alto Valle

En Neuquén, Cipolletti y General Roca, el domingo arranca a pleno sol, pero se irá nublando con el correr de las horas.

Temperaturas: la mañana comenzó muy fresca con 9°C , pero la máxima trepará rápido hasta los 21°C en Neuquén y 22°C en Roca .

la mañana comenzó muy fresca con , pero la máxima trepará rápido hasta los y . Inestabilidad: Neuquén capital espera chaparrones aislados durante la tarde, mientras que Roca tiene bajas probabilidades y esquivaría el agua.

Neuquén capital espera chaparrones aislados durante la tarde, mientras que Roca tiene bajas probabilidades y esquivaría el agua. Viento: a partir del mediodía, se levantarán ráfagas molestas que alcanzarán los 50 km/h en toda la zona de la Confluencia.

Cordillera y Norte Neuquino: chaparrones y tormentas

La franja andina y el norte provincial presentan el escenario más inestable de la jornada dominical.

Lagos del Sur: Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura tendrán máximas sumamente agradables de entre 16°C y 17°C . Sin embargo, se esperan chaparrones por la tarde, sumando probables tormentas eléctricas hacia la noche en San Martín. El viento se mantendrá en calma.

Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura tendrán máximas sumamente agradables de entre . Sin embargo, se esperan chaparrones por la tarde, sumando probables tormentas eléctricas hacia la noche en San Martín. El viento se mantendrá en calma. Chos Malal: alcanzará los 19°C, pero después del mediodía el cielo se cubrirá por completo y llegarán las lluvias acompañadas de descargas eléctricas.

El rincón más caluroso del mapa: mirá el pronóstico para el valle medio en Río Negro

Choele Choel y sus alrededores se llevan la mejor parte del domingo para quienes prefieren el calor.

Pronóstico: jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que tocará los 23°C (la marca más alta de la región).

jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que tocará los (la marca más alta de la región). Viento: la tarde estará tranquila, pero hacia la noche ingresarán ráfagas que rozarán los 50 km/h.

Viedma y las playas atlánticas ofrecen un domingo fresco pero muy disfrutable si se encuentra un sector reparado.