Becas Progresar Trabajo: hasta cuándo y quiénes pueden inscribirse

La secretaría de Educación de Nación mantiene abiertas las inscripciones a las becas Progresar Trabajo, que están orientadas a formar y capacitar profesionalmente a quienes apliquen a la solicitud hasta noviembre de este año.

Desde el área del gobierno nacional advirtieron que, antes de postularse a las becas Progresar Trabajo, es fundamental que ya esté hecha la inscripción al curso o a la institución que se haya elegido para la formación profesional del solicitante.

Quiénes pueden inscribirse a las becas Progresar Trabajo

Según lo establecido por Educación, pueden inscribirse a las becas Progresar Trabajo:

* Jóvenes que tengan entre 18 y 24 años.

* Personas de hasta 35 años cumplidos, con hijos de hasta 18 años, conformando un hogar monoparental.

* Personas que no poseen trabajo formal registrado, con hasta 40 años cumplidos.

* Sin límite de edad para personas con discapacidad, personas trans, refugiadas, integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos indígenas.

Qué se necesita para inscribirse a las becas Progresar Trabajo

Para inscribirse en las becas Progresar Trabajo, es necesario:

* Ser argentino nativo; naturalizado o extranjero, con residencia legal de 2 años en el país y contar con documento nacional de identidad (DNI).

* Que la suma de los ingresos de tu grupo familiar no supere los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

* No estar inscripto en el Impuesto a las Ganancias.

* No tener ningún otro tipo de beca.

* No tener título universitario, profesorado o tecnicatura.

* Haberte inscripto previamente al curso en la institución elegida.