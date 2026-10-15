Corte en la Ruta 23 en Río Negro tras el incremento del caudal de un arroyo: dónde hay desvío este jueves 15 de octubre

Hay un corte en la Ruta 23, en Río Negro. Foto: Gentileza.

Desde Vialidad Nacional comunicaron que este jueves 15 de octubre hay un corte total sobre la Ruta 23, en Río Negro, tras el incremento del caudal de un arroyo.

Detallaron que hay un desvío en la zona de Nahuel Niyeu.

Corte en la Ruta 23: qué pasó

El corte en el camino «es para todo tipo de vehículos» y hasta nuevo aviso.

«Por incremento del caudal de agua del arroyo, la misma comienza a escurrir sobre la calzada, afectando la transitabilidad. Equipos de Vialidad Nacional se encuentran en la zona», describieron desde el organismo nacional.

Dónde chequear el estado de las rutas

Antes de emprender un viaje, desde Vialidad Nacional recomiendan siempre chequear el pronóstico del tiempo y el estado de los caminos.

Puede revisarse cómo están las rutas en la página del organismo nacional.