Cortes en la Ruta 23 de Neuquén este jueves 8 y viernes 9 de octubre por obras: qué tramo estará afectado y cuánto durarán

La Ruta Provincial 23 de Neuquén está en obras de pavimentación y para continuar con las labores, comunicaron que esta semana se realizarán nuevos cortes de tránsito. Las interrupciones serán de carácter intermitentes por lo que habrá que tener en cuenta el tramo, los días y horarios afectados.

Programan cortes intermitentes sobre la Ruta 23: lo que necesitas saber

La empresa a cargo de desarrollar las obras sobre la Ruta 23, Perfil SRL, informó a través de un comunicado que los cortes de ruta se llevarán a cabo este jueves 7 y viernes 9 de octubre.

Las interrupciones iniciarán a las 08:00 y se extenderán hasta las 19:00. Indicaron que la medida se tomó para realizar trabajos de voladura sobre el tramo II de la Ruta Provincial que se encuentra entre Puesto Jara – Empalme RP N°13 (Litrán).

«Los cortes serán intermitentes, y de una duración aproximada de 30 a 40 minutos», remarcaron. Tras esto solicitaron a quienes circulen por el tramo que tengan «precaución y paciencia, respeten las velocidades máximas de 40 km/h en ripio y 20 km/h en desvíos, y cumplan con las indicaciones del personal de la empresa».

En caso de solicitar información actualizada de los cortes y su duración, se podrán comunicar por llamada o mensaje de WhatsApp al número 299 557 8457.