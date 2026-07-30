Ruta Nacional 23: corte total a la altura de Comallo por acumulación de barro

La Ruta Nacional 23 permanece cortada de manera total a la altura de Comallo debido a la acumulación de barro y al hundimiento de un sector de la calzada de ripio.

Según informaron, el corte se mantendrá vigente hasta este viernes 31 de julio a las 10, mientras personal de Vialidad Nacional trabaja en el lugar para reparar el tramo afectado y recuperar las condiciones de transitabilidad.

La situación se produjo en un sector de la ruta donde el barro y las condiciones del terreno provocaron el hundimiento de la calzada, lo que obligó a interrumpir la circulación de vehículos.

Por el momento, solo se permitirá el paso del transporte de pasajeros, mientras continúan las tareas de los equipos viales.

Las autoridades solicitaron a quienes deban viajar por la Región Sur mantenerse informados sobre el estado de la ruta y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el sector.