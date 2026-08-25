Volcó una camioneta con brigadistas del Splif Bariloche en la Ruta Nacional 23

Tres trabajadores del Splif resultaron con heridas como consecuencia de un vuelco ocurrido este martes alrededor de las 18.30 en la Ruta Nacional 23, a unos 20 kilómetros de Bariloche. El accidente se produjo a la altura de la calle Cipresales, en cercanías a Dina Huapi, cuando la camioneta en la que circulaban perdió el control y terminó sobre la banquina.

Tres trabajadores del Splif resultaron con heridas como consecuencia de un vuelco. Gentileza Policía de RN.

“Los tres se encuentran en la guardia central, donde están siendo asistidos. Presentan golpes leves y se encuentran bajo evaluación médica”, informó la directora del hospital Ramón Carrillo de Bariloche, Myrna Lamberto.

Fuentes policiales indicaron que recibieron el alerta a través del sistema de emergencias 911 a las 18.40. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que los lesionados se desplazaban en una camioneta Toyota Hilux pertenecientes al organismo de prevención de incendios.

De acuerdo con el testimonio de los propios ocupantes, el vehículo circulaba con dirección hacia Dina Huapi cuando el conductor perdió el control por motivos que aún se intentan establecer.

En el lugar del siniestro trabajó personal de Bomberos Voluntarios y una ambulancia de Dina Huapi, quienes brindaron la asistencia inicial y concretaron el traslado de las víctimas hacia el centro de salud estatal. También intervino el gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro, junto a personal de la Caminera y de la Comisaría 36 de Dina Huapi.