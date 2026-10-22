Corte en Ruta Nacional 23 entre Valcheta y Ramos Mexía por la crecida del arroyo Nahuel Niyeu

Vialidad Nacional informó este jueves que continúa interrumpida la circulación vehicular sobre la Ruta Nacional 23, entre Valcheta y Ramos Mexía, en Río Negro, debido al avance del agua sobre la calzada en la zona del desvío del arroyo Nahuel Niyeu.

Según el comunicado oficial difundido a las 19, las intensas lluvias registradas en la meseta rionegrina provocaron un nuevo incremento del caudal del arroyo, lo que obligó a interrumpir el tránsito durante la jornada.

El corte en la Ruta 23 se mantendrá durante toda la noche

Desde Vialidad Nacional indicaron que el corte continuará durante toda la noche y se extenderá hasta que las condiciones permitan realizar las primeras evaluaciones del sector.

Además, solicitaron a los conductores respetar las indicaciones del personal policial y evitar circular hacia la zona afectada hasta que estén dadas las condiciones de seguridad para habilitar el tránsito.

Vuelven a reclamar el puente del arroyo Nahuel Niyeu en la Ruta 23 de Río Negro

Las lluvias intensas de las últimas semanas provocaron desbordes en distintos cursos de agua entre ellos el arroyo Nahuel Niyeu que cruza la Ruta Nacional 23, que hoy volvió a quedar intransitable por disposición de Vialidad Nacional ante la cobertura de la traza.

El terraplén sobre el arroyo Nahuel Niyeu ubicado a unos 42 kilómetros al oeste de Valcheta se vio desbordado en reiteradas ocasiones en las precipitaciones del último mes. Este jueves, Vialidad Nacional volvió a informar el corte del tránsito por el desborde. La situación se repitió esta semana, las máquinas volvieron a pasar y mejorar el terraplén, pero nuevamente el agua sobrepasó la ruta.

Ante esta situación, el legislador de la Región Sur, Fabián Pilquinao (Vamos con Todos), presentó un proyecto para que se incorporen al Presupuesto Nacional 2027 los recursos para reconstruir el puente y completar la pavimentación de la Ruta Nacional 23.

El diputado ya había realizado el mismo pedido el año pasado, sin éxito de que el puente sea incluido en la agenda de Vialidad Nacional, que tampoco reactivó la pavimentación de la ruta.

“La falta de una infraestructura adecuada continúa exponiendo a quienes transitan por uno de los corredores viales más importantes de la provincia”, señaló el legislador en la comunicación en la que pide a los representantes rionegrinos en el Congreso que pidan por el puente.

Recordó que la “situación se vuelve especialmente crítica durante los períodos de intensas precipitaciones, cuando el aumento del caudal del arroyo provoca anegamientos y obliga a interrumpir el tránsito por el desvío precario que utilizan los vehículos ante la falta del puente definitivo”.

El proyecto también plantea que, mientras se concreta la construcción del puente definitivo, el Estado nacional debe avanzar con medidas urgentes de seguridad vial y el asfaltado provisorio del desvío para reducir los riesgos y evitar nuevas interrupciones.