Fin de la moratoria previsional: hasta cuándo hay tiempo para acceder al beneficio

Hasta cuándo hay tiempo de acceder a la moratoria previsional

El Gobierno Nacional confirmó que no habrá una prórroga de la moratoria previsional que vence el 23 de marzo de 2025, por lo que las personas que estén en condiciones de inscribirse tienen solo cinco meses de plazo para acceder a ese beneficio.

El titular de la Anses, Mariano de los Heros, confirmó la eliminación de la moratoria previsional al responder una consulta de la diputada de Unión por la Patria (UxP) Julia Strada, quien le preguntó si se iba a extender esa medida ante las dificultades de los ciudadanos que no tienen aportes de obtener la prestación jubilatoria.

«La moratoria finaliza el 23 de marzo del año próximo y no está previsto en el presupuesto, ya que no está contemplado ni ese gasto ni ingreso, con lo cual estimamos que no es voluntad del gobierno su prórroga«, dijo de los Heros.

Y añadió que la «situación de la población vulnerable que no puede jubilarse queda cubierta por la PUAM. O sea, todas aquellas personas mayores de 65 años acceden a la PUAM, que representa el 80% de la jubilación mínima».