La Asociación Bancaria cerró nuevo acuerdo para el sector: cuánto cobrarán en agosto 2025

La Asociación Bancaria difundió una nueva suba salarial para el sector. Se trata de los montos iniciales correspondientes a la actualización salarial de julio 2025. “Dicha actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales”, señaló el gremio. Acá te dejamos los detalles.

La Bancaria cerró nuevo acuerdo: cuánto cobrarán en agosto 2025

Mediante un comunicado, la Asociación Bancaria, gremio que conduce Sergio Palazzo, explicó que con la nueva actualización el acumulado en los siete meses del 2025 llega al 17,3% sobre los salarios de diciembre 2024. El retroactivo correspondiente se abonará junto con los salarios de agosto 2025.

“De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, destacó el gremio.

Cuánto cobrarán los bancarios en agosto 2025

Con la actualización anunciada por la Asociación Bancaria, el salario inicial para los empleados bancarios se estableció en $1.842.170,43, al que se suma la participación en ganancias (ROE) por un monto de $53.251,40, lo que da un total de $1.895.421,83.

También se confirmó el monto mínimo para el Día del Bancario/a, que será de $1.642.231,21, sujeto a futuras correcciones conforme se actualicen las escalas salariales. El gremio informó que el retroactivo correspondiente a julio será abonado junto con los salarios del mes de agosto 2025.

Sergio Palazzo, reelegido al frente de la Asociación Bancaria

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, volvió a ser reelegido al frente de ese gremio por un nuevo período, luego de haberse presentado una lista de unidad encabezada por él para las elecciones nacionales que se llevaron a cabo el 7 de agosto 2025.

Palazzo, quien es además diputado nacional por Unión por la Patria desde 2021, fue de ese modo reelegido para el cargo que ocupa desde 2009, como secretario general, y está secundado por Carlos Cisneros —también diputado de UxP— como secretario de Administración Nacional.