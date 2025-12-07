Necrológicas de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, domingo 7 de diciembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
aldo ing. pagano
Con profundo pesar, la Asociación Custodios del Patrimonio Cultural de Cipolletti, participa el fallecimiento de quien fuera durante varios períodos Presidente de la Asociación, dejando una huella imborrable en nuestra comunidad. Acompañamos en el dolor a su señora, Nelly Ginnobili, a sus hijos y familiares.
Walter Pérez
Querido Walter. Elevamos una oración para que descanses en los brazos del señor. Tus compañeros de 5to 2da del Colegio San Martín acompañamos en este triste momento a tu hijo Aymar y familia. Siempre estarás en nuestros corazones.
LUIS MARIA FOCACCIA
María Teresa y Tuti Silvetti participan con pesar su fallecimiento y abrazan con cariño a Silvia y Familia
ARISTOBULO GONZALEZ
Falleció en General Roca a los 75 años. Su esposa: Silvia Susana Filet. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación e inhumación previo oficio religioso en la capilla del crematorio.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
