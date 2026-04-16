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Horóscopo chino de Ludovica Squirru para el jueves 16 de abril: el signo que lidera la energía y las advertencias clave del día

El horóscopo chino anticipa una jornada marcada por la energía Tierra yin. Qué signo domina este jueves 16 de abril, cuál entra en choque y qué decisiones conviene evitar según Ludovica Squirru.

Redacción

Por Redacción

El jueves 16 de abril llega con una energía que continúa bajo la influencia de la Tierra yin, una vibración que invita a la introspección, la organización y a tomar decisiones con cautela. Según la mirada del horóscopo chino popularizado por Ludovica Squirru, este tipo de días son clave para ordenar lo emocional y evitar movimientos impulsivos.

El signo del día: Cabra y una energía para bajar el ritmo

La Cabra vuelve a marcar el pulso energético del día, con una impronta sensible, reflexiva y orientada al bienestar personal. Es una jornada ideal para conectar con lo interno, priorizar vínculos y resolver temas pendientes sin presión.

El Ki diario 8 refuerza la idea de equilibrio, estructura y decisiones a largo plazo, por lo que todo lo que se haga hoy puede tener impacto sostenido.

Afinidades y choque: quiénes fluyen y quiénes deben cuidarse

La energía del jueves presenta signos con mayor armonía y otros que deberán actuar con prudencia:

Afinidades y concordancias: Tigre, Conejo, Caballo, Cabra, Mono y Chancho.
Estos signos encontrarán mejores condiciones para avanzar, dialogar y concretar proyectos.

Choque del día: Búfalo.
Para este signo, pueden aparecer tensiones, demoras o situaciones inesperadas, por lo que se recomienda evitar confrontaciones y decisiones apresuradas.

El consejo clave para este 16 de abril

La energía Tierra yin favorece ciertas acciones concretas vinculadas al orden y lo práctico:

  • Hacer servicio social o ayudar a otros
  • Resolver cuestiones del hogar, como instalaciones de gas o electricidad
  • Organizar pendientes que venías postergando

Sin embargo, hay decisiones que conviene postergar. No es un buen día para:

  • Casarse
  • Cambiar de lugar la cama
  • Iniciar tratamientos médicos o cirugías

La clave del día estará en respetar los tiempos, actuar con calma y no forzar situaciones. Bajo la energía de la Cabra, todo lo que se construya desde la paciencia tendrá mejores resultados a futuro.


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Ludovica Squirru

El jueves 16 de abril llega con una energía que continúa bajo la influencia de la Tierra yin, una vibración que invita a la introspección, la organización y a tomar decisiones con cautela. Según la mirada del horóscopo chino popularizado por Ludovica Squirru, este tipo de días son clave para ordenar lo emocional y evitar movimientos impulsivos.

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