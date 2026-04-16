Horóscopo chino de Ludovica Squirru para el jueves 16 de abril: el signo que lidera la energía y las advertencias clave del día

El jueves 16 de abril llega con una energía que continúa bajo la influencia de la Tierra yin, una vibración que invita a la introspección, la organización y a tomar decisiones con cautela. Según la mirada del horóscopo chino popularizado por Ludovica Squirru, este tipo de días son clave para ordenar lo emocional y evitar movimientos impulsivos.

El signo del día: Cabra y una energía para bajar el ritmo

La Cabra vuelve a marcar el pulso energético del día, con una impronta sensible, reflexiva y orientada al bienestar personal. Es una jornada ideal para conectar con lo interno, priorizar vínculos y resolver temas pendientes sin presión.

El Ki diario 8 refuerza la idea de equilibrio, estructura y decisiones a largo plazo, por lo que todo lo que se haga hoy puede tener impacto sostenido.

Afinidades y choque: quiénes fluyen y quiénes deben cuidarse

La energía del jueves presenta signos con mayor armonía y otros que deberán actuar con prudencia:

Afinidades y concordancias: Tigre, Conejo, Caballo, Cabra, Mono y Chancho.

Estos signos encontrarán mejores condiciones para avanzar, dialogar y concretar proyectos.

Choque del día: Búfalo.

Para este signo, pueden aparecer tensiones, demoras o situaciones inesperadas, por lo que se recomienda evitar confrontaciones y decisiones apresuradas.

El consejo clave para este 16 de abril

La energía Tierra yin favorece ciertas acciones concretas vinculadas al orden y lo práctico:

Hacer servicio social o ayudar a otros

Resolver cuestiones del hogar , como instalaciones de gas o electricidad

, como instalaciones de gas o electricidad Organizar pendientes que venías postergando

Sin embargo, hay decisiones que conviene postergar. No es un buen día para:

Casarse

Cambiar de lugar la cama

Iniciar tratamientos médicos o cirugías

La clave del día estará en respetar los tiempos, actuar con calma y no forzar situaciones. Bajo la energía de la Cabra, todo lo que se construya desde la paciencia tendrá mejores resultados a futuro.