Yoga Nidra: la técnica de 10 minutos que ayuda a dormir mejor y reducir el estrés

Cada vez más personas buscan alternativas simples y naturales para mejorar el descanso en un contexto marcado por el estrés y la sobreexposición a las pantallas. En ese escenario, el Yoga Nidra gana terreno como una práctica accesible que promete relajar el cuerpo y preparar la mente para un sueño profundo.

Conocido también como “sueño consciente”, el Yoga Nidra es una técnica de meditación guiada en la que el cuerpo entra en un estado de relajación profunda mientras la mente se mantiene en un punto intermedio entre la vigilia y el sueño. Su práctica regular puede contribuir a disminuir la ansiedad, reducir el estrés y mejorar la calidad del descanso nocturno.

A diferencia de otras disciplinas más exigentes, no requiere experiencia previa ni condiciones físicas particulares. Puede realizarse en la cama, antes de dormir, y en sesiones breves de apenas 10 minutos.

Cómo es la práctica

La técnica se estructura en una serie de pasos simples. Primero, se adopta una posición cómoda, generalmente acostado boca arriba, con los ojos cerrados y la respiración pausada. Luego se realiza un recorrido mental por distintas partes del cuerpo, conocido como “escaneo corporal”, que permite liberar tensiones acumuladas.

En una segunda etapa, la atención se centra en la respiración, con inhalaciones y exhalaciones lentas y conscientes. Finalmente, se incorpora una visualización breve, como imaginar un paisaje tranquilo o una situación placentera, que favorece un estado de calma general.

Qué resultados se pueden esperar

Especialistas señalan que muchas personas logran dormirse incluso antes de finalizar la práctica. En otros casos, aunque no se alcance el sueño de inmediato, el cuerpo entra en un nivel de relajación profundo que resulta igualmente beneficioso.

Sin embargo, advierten que no se trata de una solución milagrosa ni funciona de la misma manera todos los días. La clave está en la constancia: practicarlo de forma regular permite que el cuerpo incorpore progresivamente ese estado de relajación.

Una herramienta frente al insomnio moderno

En tiempos donde el uso excesivo del celular y las preocupaciones cotidianas afectan el descanso, técnicas como el Yoga Nidra aparecen como una alternativa sencilla y al alcance de cualquiera. Incluso existen múltiples audios guiados disponibles en plataformas como YouTube o Spotify, que facilitan su incorporación a la rutina diaria.

Sin necesidad de equipamiento ni largos entrenamientos, esta práctica se posiciona como una opción concreta para quienes buscan dormir mejor y desconectarse, al menos por unos minutos, del ritmo acelerado de la vida cotidiana.