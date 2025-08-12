Necrológicas de hoy, martes 12 de agosto de 2025

TERESITA DEL CARMEN DIOMEDI DE HERMOSILLA Falleció en Cipolletti el 08/08/2025 a los 81 años. Rosanna D Elia y Miguel Perez participan su deceso y acompañan a Daniel, Patricia y a toda la familia Hermosilla en tan doloroso momento.Elevamos nuestras plegarias a Jesucristo el Señor por su entrada al cielo.

TANIA LISETH CASTRO La comunidad educativa del Instituto Pablo VI y la Asociación Educacional Pablo VI lamentan su fallecimiento y acompañan a su hija Paloma y familia en este momento de dolor.

MARIA LUISA DOMINGUEZ Vda. de BURGOS Aquiles, Diego, Maxi y José Luis, personal de Gestiones Aduaneras Patagónicas S.R.L. despiden con dolor a su entrañable amiga y colaboradora, acompañando a Alejandro y Silvana en triste momento.