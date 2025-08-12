Necrológicas de hoy, martes 12 de agosto de 2025
Las necrológicas del día de hoy, martes 12 de agosto, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
TERESITA DEL CARMEN DIOMEDI DE HERMOSILLA
Falleció en Cipolletti el 08/08/2025 a los 81 años. Rosanna D Elia y Miguel Perez participan su deceso y acompañan a Daniel, Patricia y a toda la familia Hermosilla en tan doloroso momento.Elevamos nuestras plegarias a Jesucristo el Señor por su entrada al cielo.
TERESITA DEL CARMEN DIOMEDI DE HERMOSILLA
Falleció en Cipolletti el 08/08/2025 a los 81 años. Rosanna D Elia y Miguel Perez participan su deceso y acompañan a Daniel, Patricia y a toda la familia Hermosilla en tan doloroso momento. Elevamos nuestras plegarias a Jesucristo el Señor por su entrada al cielo.
TANIA LISETH CASTRO
La comunidad educativa del Instituto Pablo VI y la Asociación Educacional Pablo VI lamentan su fallecimiento y acompañan a su hija Paloma y familia en este momento de dolor.
MARIA LUISA DOMINGUEZ Vda. de BURGOS
Aquiles, Diego, Maxi y José Luis, personal de Gestiones Aduaneras Patagónicas S.R.L. despiden con dolor a su entrañable amiga y colaboradora, acompañando a Alejandro y Silvana en triste momento.
NELLY SUSANA CONTI VDA. DE COSTANZO
Falleció en Gral. Roca a los 83 años. Sus hijos: Mauricio y Mariana. Su hijo en el Afecto: Gabriel. Sus hijos políticos: Javier y Sabina. Sus nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, recibieron sepultura ayer a las 12 en el mismo. Afiliada a I.A.P.SSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Comentarios