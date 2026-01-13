Necrológicas de hoy, martes 13 de enero de 2026

Quiroz, Susana Elisa Newen Antu Servicios SAS lamenta profundamente el fallecimiento de la madre de su colaboradora Tatiana Monsalves, acompañando a ella y a su familia en este doloroso momento.

TECHEIRA, NORA DEL CARMEN. MARTINEZ, GABRIELA. MARTINEZ, OMAIRA. MARTINEZ, ASTRID Fallecieron tragicamente en Chajari, Entre Ríos. Sus familiares comunican su deceso y que sus restos trasladados a General Roca, fueron velados e inhumados en el Cementerio Parque Las Fuentes, previo oficio religioso. Afiliadas a Sind. Camioneros de Rio NegroSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Lillo, Alejandro Mi profundo pesar por fallecimiento de un ypefiano y fundador Club YPF NEUQUEN. Acompaño a sus familiares en el dolor . LUIS OSOVNIKAR.