Necrológicas de hoy, martes 13 de enero de 2026
Las necrológicas del día de hoy, martes 13 de enero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Quiroz, Susana Elisa
Newen Antu Servicios SAS lamenta profundamente el fallecimiento de la madre de su colaboradora Tatiana Monsalves, acompañando a ella y a su familia en este doloroso momento.
TECHEIRA, NORA DEL CARMEN. MARTINEZ, GABRIELA. MARTINEZ, OMAIRA. MARTINEZ, ASTRID
Fallecieron tragicamente en Chajari, Entre Ríos. Sus familiares comunican su deceso y que sus restos trasladados a General Roca, fueron velados e inhumados en el Cementerio Parque Las Fuentes, previo oficio religioso. Afiliadas a Sind. Camioneros de Rio NegroSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Lillo, Alejandro
Mi profundo pesar por fallecimiento de un ypefiano y fundador Club YPF NEUQUEN. Acompaño a sus familiares en el dolor . LUIS OSOVNIKAR.
Lillo, Alejandro
El Club YPF Neuquén lamenta su fallecimiento ypefiano y fundador del Club YPF. Acompañamos en este inmenso dolor a su familia.
