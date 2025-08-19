Necrológicas de hoy, martes 19 de agosto de 2025
Las necrológicas del día de hoy, martes 19 de agosto, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Ada Bilecio vda. De Clua
Falleció en Gral. Roca, a los 93 años, mamá de nuestro amigo, compañero y colega Daniel Clua. Todos los que formamos parte de Centro del Dolor te acompañamos en este momento.
TERESA LUCCIONI
1934- 2025Descansa en paz.Martin y Miriam, los abrazamos fuerte.Lilian Allende, Pedro, Thomas y Agustin Iviglia
TERESA LUCCIONI
1934-2025Acompañamos Martin yMiriam en este difícilmomento.-ColaboradoresOrganizacion Iviglia SRL
ELENA NOEMÍ RIZZO Vda.de SACKS
Norma y Atilio Matcovich, participan con hondo pesar el deceso de Mimí, su amiga incondicional; llevando consuelo a sus hijos Javier y Gaby y demás familiares.
ADA BILESIO VDA. DE CLUA
Falleció en General Roca a los 93 años. Sus familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 fueron trasladados ayer a las 12 al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
ALEJANDRA CORDERO PIZARRO VDA. DE ROCA
Falleció en General Roca a los 67 años. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 fueron trasladados ayer a las 12 al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación.SERVICIO. EMPRESA DINIELLO
