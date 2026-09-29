Necrológicas de hoy, martes 29 de septiembre de 2026

MOSCOVICH, MABEL EDITH El personal del Juzgado Federal N.º 1 de Neuquén acompaña con profundo pesar a nuestra querida compañera Valeria Gulino y a toda su familia, ante el fallecimiento de su madre.En este momento de profundo dolor, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias y nuestro afecto, acompañándolos con respeto y solidaridad.

CAMPION, MIGUEL ERNESTO Falleció en Neuquén el día 27 de Septiembre a la edad de 85 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, serán inhumados a las 08:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén.