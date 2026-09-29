La intendenta de Plottier convocó a la UNCo para extender «hacia atrás» la auditoria del municipio

Malena Resa cumplió en septiembre 100 días al frente de la municipalidad Plottier. Al repasar este primer tramo de gestión, la jefa comunal volvió a hacer foco en la herencia recibida y afirmó que asumir se encontró con una deuda de 7.000 millones de pesos.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la intendenta destacó la colaboración con el Gobierno provincial y la «decisión» del gobernador Rolando Figueroa de «monetizar realmente lo que tenemos».

Resa tomó las riendas del segundo municipio más grande Neuquén en abril pasado, luego de la renuncia del exintendente Luis Bertolini, salpicado por una causa judicial por presuntas irregularidades administrativas que, el mismo día de su alejamiento, provocó que fuera suspendido por el Concejo Deliberante.

Residuos, alquileres y aportes pendientes de pago

Al cumplirse el primer mes de su gestión, había mencionado en un reportaje anterior con este medio que se estaba realizando una auditoría para determinar el estado de situación en el municipio, particularmente en el aspecto financiero.

Consultada por ese proceso, explicó que el trabajo «ya dio datos preliminares» y que la recopilación de datos tuvo «el acompañamiento» de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) para repasar no solo los últimos movimientos de la administración anterior, sino también «más atrás».

«Nos encontramos un municipio muy desordenado con una deuda que superaba los 7.000 millones de pesos. Lo preocupante no fue solo el monto, sino también cómo estaba compuesta esa deuda«, dijo.

Señaló que la intendencia tenía pagos pendientes con la gestión de residuos, la ART de los empleados municipales, proveedores y alquileres de autos «que no correspondían«.

Desde entonces, dijo, comenzó «un trabajo de ordenamiento» que buscó normalizar la comuna y evitar que los servicios «se paralizaran». «Entendimos que con los problemas que teníamos había que hacer un diagnóstico previo».

Más asfalto y el foco en la Ruta 22

Respecto a la marcha del gobierno municipal, dijo que se está trabajando para reactivar la obra pública y consideró importante que «los vecinos puedan entender que estas mejoras se deben pagar».

Entre los proyectos activos mencionó el asfaltado de 31 cuadras y la meta de llegar a las 100 antes de fin de año. También comentó que está en los planes poner en valor 7 kilómetros de la costa del río Limay.

«Nos hemos sumado a un esquema que propone Provincia de obra delegada y haremos cordón cuneta», añadió la intendenta de la localidad, que tiene apenas el 27% de sus calles pavimentadas.

Señaló que otra de las grandes propuestas de la municipalidad es el traspaso de la antigua Ruta Nacional 22, que en Plottier atraviesa la ciudad como mutitrocha y recientemente motivó la firma de un convenio entre el Gobierno neuquino y la intendencia para que esta última se haga cargo del mantenimiento.

«Ya firmamos un convenio que ahora tiene que ser ratificado por el Concejo Deliberante, estamos esperando eso. Igualmente ya estamos interviniendo con el mantenimiento y próximamente se viene la licitación para avanzar con las tareas de conservación y las semaforización de los cruces donde sabemos que hacen falta», detalló.