Mesa de diálogo por Calcatreu: Río Negro, la comunidad Peñi Mapu y Patagonia Gold avanzaron en acuerdos comunitarios

La reunión tuvo el objetivo de planificar acciones en conjunto para el desarrollo de la Región Sur. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro, a través de la Secretaría de Minería, participó de una nueva Mesa de Diálogo Intercultural con la Comunidad Peñi Mapu y Minera Calcatreu SAU – Patagonia Gold, para avanzar en acciones de desarrollo comunitario vinculadas al Proyecto Calcatreu, ubicado en cercanías a Ingeniero Jacobacci.

La Provincia señaló que el encuentro dio continuidad a un espacio de trabajo orientado a fortalecer el diálogo, la participación y el seguimiento conjunto de iniciativas vinculadas con la calidad de vida de las familias, las inversiones comunitarias, el empleo, la capacitación y las oportunidades que surgen a partir del desarrollo minero en la Región Sur.

En ese sentido, afirmó que la Mesa es parte del acompañamiento territorial que lleva adelante para que la nueva etapa productiva «se traduzca en beneficios concretos para las comunidades, con presencia del Estado y mecanismos institucionales» que permitan plantear necesidades, construir acuerdos y realizar un seguimiento de los compromisos.

Cuáles fueron los ejes de la jornada

Uno de los ejes abordados fue el relevamiento social y de infraestructura necesario para evaluar una futura conexión de gas destinada a las familias de la comunidad.

El trabajo busca determinar las condiciones y necesidades de cada sector y organizar de manera gradual las distintas etapas de intervención, dentro de una planificación proyectada a cuatro años.

También se avanzó sobre el desarrollo de un vivero de plantas autóctonas como iniciativa de desarrollo comunitario, con potencial para acompañar procesos de regeneración y recuperación ambiental mediante especies propias del territorio.

Para avanzar con esta propuesta se prevé realizar un relevamiento técnico que permita identificar las necesidades de infraestructura, producción y sostenibilidad del proyecto.

Foto: Gobierno de Río Negro.

Otro de los puntos centrales de la jornada fue la participación de integrantes de la comunidad en las oportunidades laborales vinculadas a Calcatreu. El objetivo es vincular los perfiles y capacidades existentes en la comunidad con las demandas laborales que genera la actividad.

Durante la reunión, Minera Calcatreu SAU – Patagonia Gold realizó un repaso de los avances y acuerdos construidos con el Lof Peñi Mapu desde 2018 y expresó su voluntad de continuar trabajando sobre las diferentes líneas de vinculación y desarrollo.

Por su parte, los representantes de la comunidad presentaron los avances logrados, las necesidades identificadas y los aspectos que requieren continuidad o fortalecimiento.

Desde la Secretaría de Minería se ratificó el acompañamiento provincial mediante la articulación entre la comunidad, la empresa y los organismos que deban intervenir en cada una de las iniciativas, junto con el seguimiento de las acciones que se acuerden.