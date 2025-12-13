Necrológicas de hoy, sábado 13 de diciembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, sábado 13 de diciembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
SCHINONI, JOSE
Falleció en la Ciudad de Viedma, el 11 de Diciembre de 2025.Claudio Urcera y Familia envían su más sentido pésame y acompañan a la Familia Schinoni en este doloroso momento.
JANER, JOAQUÍN
LP SRL y Flia Pogost participan su fallecimiento y acompañan con respeto a su familia en este difícil momento.
DE SIMON, ANGEL OSCAR
12/12/2007 – 12/12/2025Agradezco a Dios haber compartido tu amistad. Siempre tendré presente los buenos momentos compartidos, así como también tu consejo, tu gesto y tu mirada; has sido y seguirás siendo un gran amigo. Di Nicolo, Antonio.
SCHINONI, JOSE
Falleció en la Ciudad de Viedma, el 11 de Diciembre de 2025.Directorio y personal de TSB S.A ruegan por su eterno descanso y acompañan a Roberto, a Jose Luis y a su familia en este difícil momento.
