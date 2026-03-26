Caño roto en la obra en Avenida Mosconi de Neuquén: EPAS dijo cuándo se normalizará el servicio de agua

Desde la mañana de este jueves, un sector de Neuquén capital se encuentra con problemas en el suministro de agua potable. El incidente ocurrió sobre la Avenida Mosconi, donde la empresa que realizaba trabajos en el lugar dañó una cañería de la red de distribución.

Ante la avería, desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) indicaron a Diario RÍO NEGRO que se detuvo el sistema de bombeo para «permitir las tareas de reparación». Personal técnico trabaja en el lugar para sellar el ducto.

Desde la municipalidad indicaron a este medio que se trata de un «caño no declarado».

En las próximas horas se esperan novedades sobre el reestablecimiento del servicio. Entre los barrios que han registrados problemas con el suministro de agua se encuentran:

Centro Sur y Centro Este

Barrio Nuevo

Villa María

Río Grande

Don Bosco

Belgrano

Limay

Caño roto en Avenida Mosconi: qué dijo EPAS sobre el servicio de agua

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) brindó precisiones sobre la interrupción del suministro que afecta al centro y sur de la capital neuquina. La falla se originó por una fisura en una cañería de distribución de agua potable ubicada en la intersección de Avenida Mosconi y calle Pampa.

Para ejecutar la reparación, que se inició este jueves a las 7, el organismo debió detener el sistema de bombeo «Leguizamón», que capta agua del río Limay.

Martín Giusti, coordinar general del EPAS informó que se espera concluir con la reparación cerca del mediodía “pero el servicio recién se normalizará en horas de la noche, ya que primero la cañería debe presurizarse”. Desde el organismo explicaron que el caño afectado posee una antigüedad que impidió su detección previa, ya que no existían registros oficiales de su existencia en los planos de la red.

El EPAS solicitó a los usuarios extremar el cuidado de las reservas domiciliarias y priorizar el agua para consumo humano e higiene. Ante consultas, permanece habilitada la línea de atención al usuario: 0800-222-4827.

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