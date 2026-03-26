Nieve en cuotas: Neuquén apuesta al invierno con financiamiento, obras y turismo de cercanía

La provincia lanzó un plan de financiación en hasta 12 cuotas sin interés para acceder a centros de esquí durante la temporada invernal.

La escena no ocurrió en la montaña ni frente a una pista recién pisada, sino en una sala cerrada, ayer, en pleno centro de la ciudad. Pero, de algún modo, todo lo que se dijo ahí tenía que ver con lo que vendrá cuando la nieve empiece a cubrir los cerros. En la sala Limay del Banco Provincia del Neuquén, funcionarios, referentes del sector y empresarios turísticos se reunieron para presentar una herramienta que,en tiempos de bolsillos ajustados, busca hacer una diferencia concreta: la posibilidad de acceder a pases para centros de esquí en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de la entidad.

La medida, que estará vigente hasta el 30 de abril, forma parte de una estrategia más amplia que no se agota en el financiamiento. La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, puso el acento en esa idea desde el inicio, al destacar el rol del banco como un aliado estratégico dentro de una política que intenta sostener y ampliar el movimiento turístico en la provincia. “Contribuyeron a una temporada de verano histórica y al fortalecimiento del turismo de cercanía”, señaló, en referencia a programas como “Viajá Neuquén” y “Disfrutá Neuquén”, que en los últimos meses funcionaron como una especie de ensayo de lo que ahora se busca replicar en invierno.

Pero el foco no está solo en los números o en la cantidad de visitantes. Hay una idea que se repite, casi como una consigna: que los propios neuquinos vuelvan a mirar su territorio. “La importancia de que los neuquinos conozcan su propia provincia, tanto para promover el desarrollo local como para fomentar el cuidado del patrimonio natural”, remarcó Esteves, dejando en claro que el turismo de cercanía no es solo una respuesta coyuntural, sino también una forma de construir identidad.

La presentación se realizó en la sala Limay del Banco Provincia del Neuquén, con autoridades provinciales y referentes del sector turístico.

En ese entramado, el financiamiento aparece como una llave. El presidente del BPN, Gabriel Bosco, lo explicó en términos concretos: “Herramientas destinadas a facilitar el acceso a servicios y actividades”. La frase, que podría sonar técnica, baja a tierra cuando se traduce en la posibilidad de pagar en cuotas una experiencia que, para muchas familias, suele quedar fuera de alcance.

A eso se suman otros incentivos, como beneficios especiales por Semana Santa, con reintegros y promociones que buscan sostener el movimiento en un calendario turístico cada vez más fragmentado.

La apuesta, sin embargo, no depende solo de la demanda. Del otro lado, los centros de esquí también se preparan para una temporada que llega con expectativas. En Cerro Bayo, su gerente, Pablo Torre García, valoró la implementación de estos planes como “una herramienta clave para que más familias, en particular neuquinas, puedan acceder a la experiencia de la nieve”. La definición no es casual: en un contexto donde viajar al exterior o incluso a otros destinos del país puede resultar costoso, la posibilidad de quedarse dentro de la provincia gana terreno.

El programa busca fortalecer el turismo de cercanía y ampliar el acceso de familias neuquinas a la experiencia de la nieve.

A la par, Torre García subrayó otro punto que corre por debajo de la promoción: la inversión. Más de 3.000 millones de pesos destinados a mejorar infraestructura y servicios, con el objetivo de optimizar la experiencia del visitante. No se trata solo de atraer, sino de sostener y lograr que quien llega quiera volver.

Algo similar ocurre en Caviahue, donde el gerente Carlos Arana puso el foco en la accesibilidad. “Habrá tarifas diferenciadas para ampliar el acceso al turismo invernal, especialmente dirigida a habitantes del norte neuquino”, explicó, en una provincia donde las distancias internas también marcan diferencias. La decisión de ofrecer valores similares a los de residentes de cercanía busca, justamente, acortar esas brechas.

A eso se suma otra medida que apunta a la flexibilidad: pases válidos para toda la temporada, sin segmentación por fechas. En un escenario donde el clima, la economía y las agendas personales pueden cambiar sobre la marcha, esa apertura aparece como una forma de adaptarse a nuevas lógicas de viaje. “Permite mayor flexibilidad para los visitantes”, sintetizó Arana, junto con la implementación de un precio único que simplifica la oferta.

Centros de esquí como Cerro Bayo y Caviahue acompañan la iniciativa con inversiones y tarifas diferenciadas.

Detrás de cada uno de estos anuncios hay una trama más amplia, que la propia ministra se encargó de poner en palabras: inversión en infraestructura, mejoras en conectividad, obras viales, pasos fronterizos más ágiles y nuevas rutas aéreas. “Herramientas clave para potenciar el turismo, diversificar la matriz productiva y consolidar a Neuquén como un destino turístico de relevancia nacional e internacional”, definió.

La presencia del subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano, terminó de completar una foto que busca mostrar articulación. Estado, sector financiero y privados alineados en una misma dirección, con un objetivo que se repite en cada intervención: sostener la actividad, ampliar el acceso y posicionar a la provincia en un mapa cada vez más competitivo.

Afuera, todavía no nieva. Pero en ese anuncio, en esas cuotas sin interés, en esas inversiones y en esa insistencia por mirar hacia adentro, hay algo que empieza a tomar forma. Una temporada que todavía no empezó, pero que ya se puede empezar a planificar.