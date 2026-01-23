Necrológicas de hoy, viernes 23 de enero de 2026
Las necrológicas del día de hoy, viernes 23 de enero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Cuffoni, Nelida
Falleció en Gral. Roca el 21/01/2026, sus compañeros de la Agencia de Recaudación Tributaria de Gral. Roca participan su fallecimiento y acompañan a su hija Lujan en este doloroso momento.
Yahir, Miguel Mario
La Comunidad Educativa de la ESRN N° 151 René Favaloro participa con profundo pesar la partida de quien fuera estudiante de la escuela; acompaña a la familia en este doloroso momento y eleva a Dios una sentida oración para que su alma descanse en paz.
kobalek, juan carlos
Alfredo Maffei, Directivos y Personal de CODAM S.A. acompañamos con profundo dolor la irreparable pérdida de nuestro querido amigo y compañero de trabajo, junto a su esposa y demás familiares. Rogamos por su Paz Eterna. Que Dios lo tenga en su Gloria por siempre.
