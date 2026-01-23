Necrológicas de hoy, viernes 23 de enero de 2026

Cuffoni, Nelida Falleció en Gral. Roca el 21/01/2026, sus compañeros de la Agencia de Recaudación Tributaria de Gral. Roca participan su fallecimiento y acompañan a su hija Lujan en este doloroso momento.

Yahir, Miguel Mario La Comunidad Educativa de la ESRN N° 151 René Favaloro participa con profundo pesar la partida de quien fuera estudiante de la escuela; acompaña a la familia en este doloroso momento y eleva a Dios una sentida oración para que su alma descanse en paz.