Necrológicas de hoy, viernes 7 de noviembre de 2025

Miguel Debasa Los directivos y el personal de JUMA S.A. participan con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Miguel Debasa, acompañando a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

Isabel H. Vda. de Herrera Paula Martínez, Mónica Abdo y Cristina Durante participan el fallecimiento de la madre de nuestra compañera de trabajo y amiga Patricia, acompañando a su familia en este doloroso momento.