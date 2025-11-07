Necrológicas de hoy, viernes 7 de noviembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, viernes 7 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Miguel Debasa
Los directivos y el personal de JUMA S.A. participan con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Miguel Debasa, acompañando a su familia y seres queridos en este doloroso momento.
Isabel H. Vda. de Herrera
Paula Martínez, Mónica Abdo y Cristina Durante participan el fallecimiento de la madre de nuestra compañera de trabajo y amiga Patricia, acompañando a su familia en este doloroso momento.
ISABEL HERRERA vda. de HERRERA
Falleció en Gral. Roca a los 90 años. Su hija Patricia, sus nietos Ayelén, Ezequiel, Ailín y Santiago, sus bisnietos Emiliano, Josefina, Malena y Rosario la despiden con amor, atesorando todos los momentos compartidos y guardando su alegría, fortaleza y enseñanzas. Te vamos a amar siempre «china».
