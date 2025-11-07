ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

Necrológicas de hoy, viernes 7 de noviembre de 2025

Las necrológicas del día de hoy, viernes 7 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

Miguel Debasa

Los directivos y el personal de JUMA S.A. participan con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Miguel Debasa, acompañando a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

Isabel H. Vda. de Herrera

Paula Martínez, Mónica Abdo y Cristina Durante participan el fallecimiento de la madre de nuestra compañera de trabajo y amiga Patricia, acompañando a su familia en este doloroso momento.

ISABEL HERRERA vda. de HERRERA

Falleció en Gral. Roca a los 90 años. Su hija Patricia, sus nietos Ayelén, Ezequiel, Ailín y Santiago, sus bisnietos Emiliano, Josefina, Malena y Rosario la despiden con amor, atesorando todos los momentos compartidos y guardando su alegría, fortaleza y enseñanzas. Te vamos a amar siempre «china».

Ver obituarios de hoy o días anteriores

Temas

Necrológicas

Neuquén

Río Negro

Últimas noticias

Comentarios