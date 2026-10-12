Tras la alerta por tormentas, cómo sigue la lluvia en Neuquén y Río Negro este martes 13 y qué pasa con el frío

Tras el paso del frente de tormentas que mantuvo en alerta a buena parte de la región patagónica, el pronóstico de Meteored anticipa un martes 13 de octubre con condiciones meteorológicas dispares entre las distintas zonas de Neuquén y Río Negro. Mientras algunos sectores continuarán pasados por agua y con bajas temperaturas, otros verán un leve respiro con nubosidad variable, aunque el frío seguirá marcando el pulso de la jornada.

En términos generales, la inestabilidad se desplazará hacia el oeste, concentrando las precipitaciones débiles en la zona cordillerana y en Neuquén capital, donde se espera que las lluvias persistan a lo largo del día. Por el contrario, en el Alto Valle rionegrino y la costa atlántica, el protagonista será el cielo cubierto, con ráfagas de viento del sector norte que acentuarán la sensación de frío durante la mañana y la noche.

El pronóstico en el Alto Valle: lluvias en Neuquén y cielo gris en Roca

En la capital neuquina, el martes estará marcado por lluvias débiles desde la madrugada, extendiéndose hasta la tarde, con un acumulado total de apenas 1.4 milímetros en toda la jornada. La temperatura oscilarará entre los 12°C y una máxima de 18°C a las 17, momento en el que las precipitaciones comenzarán a ceder. Los vientos serán leves a moderados del sector este, rotando al noreste por la noche, cuando el cielo quedará cubierto.

Cruzando de provincia, en General Roca, la situación será más seca. No se esperan lluvias, pero sí un cielo que irá de cubierto durante la mañana a parcialmente nublado por la tarde. Las temperaturas serán similares a las de Neuquén, con una mínima de 11°C a las 5 de la madrugada y una máxima de 18°C por la tarde, acompañadas por vientos constantes del noreste que podrían alcanzar ráfagas de hasta 30 km/h.

Frío y lluvias en la cordillera: el pronóstico en Bariloche y San Martín de los Andes

La zona cordillerana será la más afectada por el frío y la humedad. En San Carlos de Bariloche, el día arrancará frío, con 6°C por la mañana y cielo parcialmente nublado. Hacia la tarde y noche, regresarán las lluvias débiles, con una máxima que apenas rozará los 13°C. Los vientos soplarán desde el sur y sureste, manteniendo baja la sensación térmica.

En San Martín de los Andes, el panorama será aún más húmedo. Las lluvias débiles comenzarán cerca del mediodía y se mantendrán hasta la noche, con una máxima de 15°C a las 17:00. La mañana será fría, con temperaturas de 5°C y cielo parcialmente nublado. Los vientos predominantes serán del noroeste, rotando hacia el este por la noche, sin alcanzar los 30 km/h.

Qué pasará en la Costa Atlántica: Viedma y San Antonio Oeste sin lluvias, pero con viento

En la costa rionegrina, las precipitaciones darán un descanso, pero el viento y la nubosidad serán los protagonistas. En Viedma, el día transcurrirá entre cielo cubierto y parcialmente nublado, con temperaturas que irán de los 8°C por la mañana a los 18°C por la tarde. Los vientos del noreste serán constantes, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h, aunque hacia la noche el cielo tenderá a despejarse.

En San Antonio Oeste, la tarde del martes se presentará con cielo parcialmente nublado a nubes y claros, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 18°C a las 17 y los 13°C a la medianoche. Sin embargo, los vientos del norte serán intensos, con ráfagas que podrían alcanzar los 34 km/h durante las primeras horas de la tarde, disminuyendo su intensidad hacia la noche, cuando el cielo quedará completamente despejado