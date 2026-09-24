El Niño: el SMN advierte que el fenómeno será el más intenso de los últimos 30 años, qué pasará en la Patagonia

Se registró un aumento en el caudal de los ríos debido a los fenímenos del Niño. El mismo efecto podría ocurrir en los torrentes de la Patagonia (Foto: gentileza)

Argentina enfrentará durante los próximos meses las consecuencias de uno de los fenómenos de El Niño más intensos de los que se tenga registro. El período crítico para el territorio nacional se extenderá principalmente hasta abril de 2027.

El Niño es un fenómeno climático natural caracterizado por un calentamiento anormal de la temperatura superficial del océano Pacífico. Dado que este océano cubre un tercio de la circunferencia terrestre, la alteración térmica altera significativamente la circulación de los vientos a nivel global.

Aunque la fase más aguda del calentamiento oceánico se consolidará hacia el fin del año, la acumulación de humedad en los suelos durante la temporada estival elevará las probabilidades de tormentas graves e inundaciones.

Las primeras manifestaciones del fenómeno ya repercutieron en la región cordillerana y la Patagonia norte, donde se registraron intensas nevadas y alertas meteorológicas específicas. La acumulación de nieve representa un factor positivo para la recarga de los recursos hídricos en cuencas golpeadas por años de sequía.

El director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Pedro Di Nezio, advirtió que, si bien el evento alcanzará su pico en diciembre de este año, los mayores riesgos meteorológicos se prolongarán en el tiempo.

El especialista comparó la magnitud de este episodio climático con el histórico registro de 1997. De acuerdo con los análisis del organismo oficial, este tipo de eventos de gran escala son infrecuentes y presentan una recurrencia estimada de tres décadas. La evolución de las condiciones climáticas exigirá un esfuerzo de coordinación continua entre las autoridades nacionales, provinciales y municipales para responder a las emergencias.

Cuáles son las advertencias del SMN sobre el fenómeno de El Niño en el país

El SMN advirtió sobre la posibilidad de que se registren precipitaciones superiores a los 100 milímetros en lapsos de un solo día. Esta concentración de agua generará el anegamiento de zonas rurales y urbanas distantes de los cauces fluviales, donde el suelo saturado no logrará absorber ni drenar el excedente.

A medida que avance la primavera y la temporada estival, el eje principal de las precipitaciones abandonará la franja cordillerana y se desplazará hacia el centro y noreste del país. La región del Litoral, el este de Córdoba, Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires concentrarán los mayores riesgos de tormentas severas.

Para enfrentar la contingencia, el organismo destacó el funcionamiento de su red de 22 radares meteorológicos distribuidos en el territorio. Esta infraestructura tecnológica permite observar la estructura tridimensional de las tormentas y emitir alertas tempranas a las defensas civiles.

En julio, la ONU adviertió por la intensificación del fenómeno de El Niño y su impacto en la Argentina.

En el ámbito productivo, el aumento del régimen de lluvias proyecta un impacto macroeconómico positivo para los rendimientos agrícolas tras años de sequía. Sin embargo, existen advertencias para los productores ganaderos en campos bajos y zonas insulares debido al riesgo de crecidas en las cuencas de los ríos Litoral arriba.

Las proyecciones a largo plazo del organismo oficial señalan que tras la finalización de este evento extraordinario aumentará sustancialmente la probabilidad de que se desarrolle una fase de La Niña. Ese escenario posterior podría derivar en un ciclo prolongado de sequías en distintas regiones del país.

Impacto de El Niño en la Patagonia: intensas nevadas y alerta meteorológica hasta 2027

El fenómeno desplazará los patrones de viento hacia el norte, incrementando la frecuencia del choque entre masas de aire frío y cálido. Como consecuencia directa de este acoplamiento entre el océano y la atmósfera, se genera una intensificación de las precipitaciones y de las tormentas de gran volumen.

Las primeras manifestaciones del fenómeno de El Niño ya comenzaron a sentirse en la región cordillerana y el norte de la Patagonia. De acuerdo con el Servicio Meteorológico, el impacto durante los meses invernales se tradujo en nevadas extraordinarias y la emisión de alertas meteorológicas específicas para la zona, marcando el inicio de un patrón climático de gran intensidad.

Para el ámbito regional, las abundantes precipitaciones en forma de nieve representan un factor altamente positivo. Tras afrontar décadas de sequía sostenida, la acumulación de nieve en las altas cumbres permitirá recargar los recursos hídricos y garantizar el caudal de las principales cuencas hidrográficas que abastecen a las provincias de Río Negro y Neuquén.

El organismo oficial advierte que los efectos globales del fenómeno se prolongarán en el tiempo, manteniendo condiciones de inestabilidad y monitoreo permanente en todo el territorio nacional hasta abril de 2027, incluyendo a la región norte patagónica.

Con información de Infobae.