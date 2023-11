Qué jubilaciones y pensiones recibirán el bono refuerzo de 55 mil pesos en diciembre 2023

El Gobierno Nacional formalizó el otorgamiento de un refuerzo de ingreso de $ 55.000 para jubilados y pensionados que se abonará en diciembre 2023.

En paralelo la Anses también formalizó el nuevo aumento para jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones. Será del 20,87% y alcanzará a casi 17 millones de argentinas y argentinos a partir de diciembre de 2023, destacó en un comunicado.

Además, más de 5 millones de titulares de jubilaciones y pensiones que cobran hasta un haber mínimo recibirán un refuerzo de $55.000.

Además, las y los titulares de todas las jubilaciones y pensiones recibirán el medio aguinaldo junto con su haber.

A quiénes les corresponde el bono de 55 mil pesos

Las jubilaciones y pensiones de un haber mínimo incluyen a:

– Pensión Universal para el Adulto Mayor

– Pensión no Contributiva por Vejez

– Pensión no Contributiva por Invalidez

– Pensión no Contributiva Madre de 7 hijas/os

– Pensiones Graciables a cargo de ANSES

– Otras Pensiones No Contributivas

También se actualizan por la Ley de Movilidad:

– Asignación Universal por Hija e Hijo

– Asignación Universal por Hija e Hijo con Discapacidad

– Asignación por Embarazo

– Asignación Familiar por Hija e Hijo

– Asignación Familiar por Hija e Hijo con Discapacidad

– Asignación por Prenatal

– Asignación por Nacimiento

– Asignación por Adopción

– Asignación por Matrimonio

– Asignación por Cónyuge

– Ayuda Escolar Anual

– Complemento Leche – Plan 1000 días