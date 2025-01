Santa Ángela Merici: se celebra hoy a la fundadora de la Orden de las Ursulinas

Santa Ángela Merici fue una educadora y fundadora de la Orden de las Ursulinas, una congregación religiosa dedicada a la educación de las mujeres. Nacida en Italia en 1474, Ángela dedicó su vida a la enseñanza y al cuidado de los menos privilegiados.

Celebración católica del día: vida y legado de Santa Ángela Merici

Ángela creó un grupo de mujeres devotas comprometidas con la educación cristiana de las jóvenes. Este grupo eventualmente se convirtió en la Orden de las Ursulinas, una de las primeras congregaciones religiosas dedicadas exclusivamente a la educación femenina.

Las Ursulinas, bajo la guía de Ángela, establecieron escuelas para niñas en toda Italia, enfocándose en enseñarles habilidades prácticas, así como valores cristianos. Su enfoque innovador en la educación de las mujeres marcó una diferencia significativa en la sociedad de su tiempo.

Santa Ángela Merici es recordada por su dedicación a la educación y su devoción a Dios. Fue canonizada en 1807 y su fiesta se celebra el 27 de enero en la Iglesia Católica. Su legado perdura en las numerosas escuelas y comunidades de las Ursulinas en todo el mundo, donde continúan su misión de empoderar a las mujeres a través de la educación.

Oración para Santa Ángela Merici

Señor esperanza y vida mía.

Recibe Señor mi corazón,

mi libertad y mi voluntad.

Todo mi obrar y mi pensar,

te entrego Señor todo lo mío,

ofrezco a tus pies todo mi ser

recíbelo, te lo ruego yo

que no merezco

nada de ti,

ilumina mi corazón,

que no te ofenda jamás.

Fortalece mi espíritu

para que nunca

se aparte de tu rostro

para que no

me separa de ti,

ara que no

me separa de ti.

Amén.