Sin alertas meteorológicas, pero con chances de lluvia: cómo estará el tiempo este miércoles en Neuquén y Río Negro

La inestabilidad continúa en la región. Tras varios días de advertencias meteorológicas en distintos puntos de Neuquén y Río Negro, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este miércoles no rigen alertas; sin embargo, remarcó que persisten las probabilidades de lloviznas y chaparrones aislados.

Las precipitaciones, con una chance del 10 al 40%, podrían alcanzar tanto al Alto Valle como a la Cordillera y Viedma. Conocé el detalle del tiempo para hoy.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Durante la jornada, el Alto Valle registrará una temperatura máxima de 19°C y una mínima de 11°C. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 40% y el 70% en la mañana y de 10-40% a partir de la tarde, por lo que podrían registrarse algunos chaparrones aislados durante toda el día.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén

Neuquén: Mínima de 11 °C y máxima de 19 °C. Lluvias por la mañana (40 – 70% prob. de precipitación), tormentas aisladas por la tarde (10 – 40% prob. de precipitación) y lluvias aisladas hacia la noche (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos del este de 13 a 22 km/h por la mañana, del sudoeste de 13 a 22 km/h por la tarde y del este de 7 a 12 km/h por la noche. Sin ráfagas de viento registradas.

Mínima de 11 °C y máxima de 19 °C. Lluvias por la mañana (40 – 70% prob. de precipitación), tormentas aisladas por la tarde (10 – 40% prob. de precipitación) y lluvias aisladas hacia la noche (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos del este de 13 a 22 km/h por la mañana, del sudoeste de 13 a 22 km/h por la tarde y del este de 7 a 12 km/h por la noche. Sin ráfagas de viento registradas. General Roca: Mínima de 10 °C y máxima de 19 °C. Lluvias aisladas por la mañana (10 – 40% prob. de precipitación), tormentas aisladas por la tarde (10 – 40% prob. de precipitación) y cielo mayormente nublado por la noche (0% prob. de precipitación). Vientos del este de 13 a 22 km/h en la mañana, del sudoeste de 13 a 22 km/h en la tarde y del este de 13 a 22 km/h en la noche, sin presencia de ráfagas.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se pronostican lluvias aisladas durante este miércoles. Las mismas se presentarán acompañadas por viento con velocidades de hasta de hasta 22 km/h. Se espera una temperatura entre los 7°C y los 13°C.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Mínima de 7 °C y máxima de 13 °C. Lluvias por la mañana (40 – 70% prob. de precipitación) y la tarde (40 – 70% prob. de precipitación), y lluvias aisladas durante la noche (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 13 a 22 km/h por la mañana, del este de 7 a 12 km/h por la tarde y del sudoeste de 7 a 12 km/h por la noche. Sin ráfagas estimadas.

Mínima de 7 °C y máxima de 13 °C. Lluvias por la mañana (40 – 70% prob. de precipitación) y la tarde (40 – 70% prob. de precipitación), y lluvias aisladas durante la noche (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 13 a 22 km/h por la mañana, del este de 7 a 12 km/h por la tarde y del sudoeste de 7 a 12 km/h por la noche. Sin ráfagas estimadas. San Carlos de Bariloche: Mínima de 7 °C y máxima de 13 °C. Lluvias por la mañana (40 – 70% prob. de precipitación), tormentas aisladas por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y lluvias aisladas en la noche (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 13 a 22 km/h en la mañana y tarde, disminuyendo del sudoeste de 7 a 12 km/h por la noche, sin ráfagas registradas.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina también registrará tiempo inestable. Se prevé una temperatura máxima de 19°C, ráfagas de hasta 50 km/h y un cielo parcialmente nublado. En la franja horaria de la tarde podrían aparecer algunas lluvias aisladas.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste