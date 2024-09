Trasladaron el Día del Empleado de Comercio: cuándo se celebra en septiembre 2024

La Cámara Argentina de Comercio (CAC) confirmó el traslado del Día del Empleado de Comercio en septiembre 2024. Cada año la celebración se realiza el día 26 de septiembre pero este año se acordó el traslado para que el sector pueda disfrutar de un fin de semana largo.

Desde la Cámara de Comercio explicaron que el festejo «en nada afecta la apertura de los establecimientos cuando estos sean atendidos por sus dueños o con empleados que acepten trabajar durante esa jornada».

La conmemoración se asimila a los feriados nacionales por lo que no debe otorgarse un descanso compensatorio cuando se trabaja sino el pago de un recargo equivalente del 100%. «Si no se trabaja, el empleado tiene descanso ese día pero su remuneración mensual no variará«, explicó la Cámara, al dar a conocer el acta de oficialización del traslado del Día del Empleado de Comercio en 2024.

Cuándo es el Día del Empleado de Comercio en septiembre 2024

Cada año el Día del Empleado de Comercio se conmemora el 26 de septiembre, aunque es posible trasladar la fecha a otro día, recordó La Nación en su sitio web. Por eso, en esta oportunidad la jornada se pasará al lunes 30 de septiembre 2024, con la intención de que los trabajadores puedan contar con un fin de semana largo.

Debido a la celebración, la mayoría de los comercios, las grandes cadenas de supermercados y los centros comerciales no abrirán sus puertas durante el Día del Empleado de Comercio.

Este feriado es aplicable a todos los empleados de comercio que trabajan bajo el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75, que abarca a trabajadores de diversas áreas, desde administrativos hasta vendedores, maestranza, y personal de servicios, explicó Página 12 en su sitio web.