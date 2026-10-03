123° aniversario: obras que acompañan el crecimiento en Cipolletti

Servicios para los nuevos barrios

La expansión urbana también plantea el desafío de llevar agua y electricidad a nuevos loteos y regularizar servicios en sectores que se desarrollaron con infraestructura insuficiente.

A través del programa Suelo Urbano, Provincia informó obras y proyectos para 334 lotes, con una inversión superior a $1.342 millones. Una de las intervenciones lleva electricidad y agua a 181 lotes, mediante un convenio con la Mutual del Magisterio Rionegrino, y registra un avance informado del 10%.

A su vez, están previstos trabajos para dotar de esos mismos servicios a otros 153 lotes, mediante un convenio con la Asociación Empleados de Comercio. También hay intervenciones sobre redes existentes. En Las Magnolias se firmó un convenio para normalizar la red eléctrica y el alumbrado público, con una inversión de $391 millones.

Y en Nuevo Ferri, el Plan de Acceso Seguro a la Electricidad contempla trabajos para beneficiar a 346 hogares distribuidos en 20 manzanas, con una inversión provincial superior a $800 millones.

Obras debajo de la ciudad para enfrentar las lluvias

Parte de la infraestructura más importante no será necesariamente la más visible. Cipolletti tiene en agenda nuevas obras de saneamiento y desagües pluviales destinadas a aumentar la capacidad de escurrimiento y reducir los anegamientos.

Desde el municipio detallaron que están previstas obras de cordón cuneta en diferentes sectores de Antártida Argentina y sobre calle El Chañar, en el Distrito Vecinal. A eso se suma el entubamiento de desagües sobre Paso de los Libres y Vélez Sarsfield, entre Kennedy y Perón.

Otra intervención contempla prolongar el entubamiento existente en Naciones Unidas hasta barrio Obrero A, para incrementar la capacidad de conducción y evacuación de los excedentes pluviales.

El proyecto estructural alcanza aproximadamente 3.300 metros de desagües pluviales sobre Paso de los Libres, Vélez Sarsfield y Naciones Unidas. La Provincia informó una inversión superior a $4.770 millones, con financiamiento CAF.

El desafío no pasa solamente por construir nueva infraestructura. El esquema se complementa con la limpieza y el mantenimiento de acequias, canales y desagües existentes, especialmente ante períodos de lluvias intensas.

700 cuadras para extender el pavimento

El plan de 700 cuadras de pavimento y cordón cuneta es una de las principales apuestas de infraestructura municipal y tiene continuidad prevista entre 2026 y 2027. No se concentra en un único sector: busca avanzar simultáneamente sobre barrios consolidados, zonas de expansión y calles que todavía tienen infraestructura pendiente.

Según detalló el secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich, las intervenciones de pavimento contemplan a Villarino, Distrito Vecinal, Don Bosco, Las Calandrias, 12 de Septiembre, Anai Mapu, Parque Norte, Arévalo, Antártida, Belgrano, Luis Piedrabuena, El Manzanar, Brentana, Rincón Lindo, Jorge Newbery, Mariano Moreno y Godoy.

La magnitud del programa permite pensarlo como una política que excede la mejora puntual de una calle. El pavimento y el cordón cuneta buscan consolidar sectores urbanos, mejorar las condiciones de circulación y extender infraestructura a distintos puntos de Cipolletti.

Cronograma de asfalto

2026 | OCTUBRE

Inicia y finaliza: Brasil

Inicia: B° Vanderhayden

2026 | NOVIEMBRE

Inicia: Venezuela

Finaliza: B° Vanderhayden

Inicia: B° Kossman

2026 | DICIEMBRE

Finaliza: Venezuela

Finaliza: B° Kossman

Inicia y finaliza: Capitán Gómez, Villarino y Alberdi

2027 | ENERO

Inicia y finaliza: Discépolo y Fray S. M. Oro

Inicia y finaliza: Don Bosco

Inicia: J. M. París

Inicia y finaliza: Turrín

Continúa: Río Negro

Inicia y finaliza: Capdevilla

2027 | FEBRERO

Finaliza: J. M. París

Inicia y finaliza: Scalabrini Ortiz

Inicia y finaliza: Belgrano

Inicia y finaliza: Homero Manzi

Inicia y finaliza: 25 de Mayo

Inicia y finaliza: F. M. Esquiú

2027 | MARZO

Finaliza: Río Negro

Inicia y finaliza: Pastor Bowdler

Inicia: Río Neuquén

Inicia y finaliza: Ing. J. Krause

2027 | ABRIL

Inicia y finaliza: Medela

Inicia y finaliza: Arenales

Finaliza: Río Neuquén

2027 | MAYO

Inicia y finaliza: Estado de Israel

La transformación LED entra en su última etapa

Cipolletti está cerca de completar uno de los procesos de infraestructura con mayor alcance territorial de los últimos años: la conversión del alumbrado público a tecnología LED.

La ciudad cuenta con un parque de 14.202 luminarias. Cuando comenzó el programa, 3.465 ya eran LED, equivalentes al 24,4% del total. Desde entonces fueron recambiadas 9.037 luminarias, otro 63,6%, y quedan 1.700 unidades para completar la última etapa.

El cambio también tiene impacto sobre el consumo. La potencia instalada pasó de 1.957,05 kW a 1.567,71 kW, lo que representa un ahorro del 19,9%. Cuando concluya el programa, se proyecta reducirla hasta 1.491,21 kW y alcanzar un ahorro del 23,8%. La estimación municipal indica que, con la totalidad del sistema convertido, se evitará un consumo aproximado de 1.950 MWh por año.

Pero el programa no consistió únicamente en reemplazar artefactos existentes. También fueron incorporadas 782 luminarias LED nuevas en lugares sin iluminación o donde resultaba insuficiente, entre ellos plaza del DVN, Salto, barrio Illia, San Luis, Circuito Lalor y la ciclovía de General Paz hasta Puente 83.

Agua potable para acompañar la expansión

El crecimiento hacia nuevos sectores obliga también a ampliar una infraestructura básica: la red de agua potable. Entre los proyectos provinciales sobresale la extensión del servicio hacia 12 barrios populares de Cipolletti.

La intervención contempla más de 31 kilómetros de nuevas cañerías y 2.579 conexiones domiciliarias, con un alcance directo estimado en 2.700 familias. La inversión provincial informada supera los $748 millones y permite retomar un proyecto cuya continuidad había quedado paralizada a nivel nacional.

A ese proyecto se agregan dos intervenciones de Aguas Rionegrinas. En el centro está previsto tender 1.400 metros de cañería sobre Alem, entre Mengelle y Córdoba, para aumentar el caudal y mejorar la presión, con una inversión superior a $650 millones. En la zona noreste se proyectan otros 1.468 metros de nueva cañería, con una inversión de más de $451 millones.

Un nuevo polo de educación técnica en el DVN

El Distrito Vecinal Noreste sumará una obra estratégica para acompañar no solamente el crecimiento poblacional sino también la demanda de nuevas capacidades laborales: el nuevo Centro de Educación Técnica.

La Provincia informó que la construcción ya comenzó y representa una inversión superior a $5.100 millones, financiada con recursos provenientes del Bono VMOS. Al momento de la información suministrada, los trabajos a cargo de BRB SRL registraban un avance del 5%.

El edificio contará con nueve aulas comunes, un laboratorio y 11 áreas específicas destinadas a robótica, redes, desarrollo web, aplicaciones, hardware y sistemas.

La localización tampoco es menor: el establecimiento se levanta en uno de los sectores de mayor expansión urbana de Cipolletti y suma nueva infraestructura educativa a una zona que concentra desarrollos habitacionales y demanda creciente de servicios.