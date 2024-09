49 días sin Ruth: una nota de despedida, ropa a la orilla del río y su búsqueda constante en Catriel

“Cada día que pasa es muy angustiante”. Susana Macaulife lleva los últimos 49 días buscando sin cesar a su hija Ruth Cisterna en la localidad de Catriel. La mujer de 34 años sufre una fuerte depresión posparto y desapareció el 16 de julio pasado.

Ese día se despidió de la niñera de sus hijas y se suponía que iría a trabajar, como todos los días, a la casa del médico donde se encarga de la limpieza. “¿Hoy no lleva la bicicleta?”, le preguntó la mujer a Ruth. Hizo un gesto negativo con la cabeza y dijo que caminaría. Tampoco llevó el celular, ni la mochila ni sus anteojos. Horas después, su hija mayor, de 12 años, encontraría una nota firmada por Ruth en un cuaderno que la angustió enormemente. Decía que no volvería y que se comunicaran con la abuela.

“Ese martes, el último día que la vi, Ruth había ido a una sesión de reiki con una amiga mía mientras yo le cuidaba las nenas. La fui a buscar, estuvimos charlando un rato, tomamos unos mates y me fui a trabajar. Como a las 20 me escribió agradeciéndome por haberla ayudado con las sesiones de reiki. Se la notaba bien. El mensaje se lo contesté a la 1 porque estaba trabajando. No supe más nada”, relató Susana.

Ruth Cisterna tiene 34 años y es de Catriel. Tiene tres hijas. Foto: gentileza

Al día siguiente, bien temprano en la mañana, Ruth le envió un mensaje al médico advirtiéndole que no iría a trabajar porque no se sentía bien. Cuando llegó la niñera, sus hijas todavía dormían. Se despidió, como todos los días, y salió de su casa en el barrio 400 Viviendas.

“Como era época de vacaciones, mi nieta durmió toda esa mañana. Cuando vio la nota se asustó y le dijo a la niñera: ‘Mire lo que ha escrito mi mamá. Tengo que llamar a mi abuela’. Si esta señora se hubiera percatado del cuaderno, quizás podríamos haberla socorrido antes”, indicó Susana.

Ruth Cisterna tiene 34 años y es de Catriel. Foto: gentileza

Ante el aviso, Susana concurrió a la Comisaría para radicar la denuncia. El médico ratificó el mensaje que había recibido de Ruth en el que se disculpaba por no poder concurrir a trabajar ese día. Cuando los agentes le consultaron a Susana a dónde creía que podía estar, les comentó que a su hija le gustaba mucho ir al río.

“Cerca de las 14, nos avisan que habían encontrado unas ropas a la orilla de las ‘cinco compuertas´de Río Colorado, yendo para el lado del cementerio. La ropa era de ella: había una campera, un pañuelo y unas zapatillass gastadas. En las cámaras se pudo ver que iba con esa ropa. Iba sola”, recalcó.

En ese momento, la hipótesis fue que Ruth se había arrojado al río y la búsqueda inició de inmediato. Pero nunca encontraron nada. “Fueron 34 días seguidos de búsqueda en el río, en los campos, con perros rastreadores que siempre llegaban al mismo lugar donde suponemos que se tiró”, advirtió y esperanzada subrayó: “Yo pienso que ella se tiró, pero logró salir y alguien se la llevó. Como ella no está bien, está como perdida, alguien la tiene. Estaba con una depresión muy fuerte que le costaba razonar”.

Ruth había tenido un primer episodio de depresión cuando nació su primera hija. Su madre recordó que le costó mucho salir del cuadro. Pero constantemente, manifestaba que no se se sentía preparada para tener otro bebé. Por eso, se había sometido a una operación de ligadura tubárica siete años atrás.

“Nunca había tenido problemas, pero en febrero, estaba muy hinchada y al ir al médico, le dijo que tenía un embarazo de seis meses. Ahí se le vino el mundo abajo. De 100 mil mujeres, el 7% puede volver a quedar embarazada. Le agarró un ataque de llanto. La atendió el psicólogo del hospital. Le explicaron que podía dar en adopción el bebé, pero una amiga la convenció de tenerla”, mencionó. Al mes del nacimiento de la beba, Ruth empezó nuevamente con síntomas de depresión.

Ruth Cisterna tiene 34 años y es de Catriel. Foto: gentileza

Desde su desaparición, Susana no ha bajado los brazos y divide su tiempo entre su trabajo «para pagar las cuentas» y la incesante búsqueda de Ruth. “Consultamos a una vidente que nos dijo que no está muerta. Está muerta su mente. Está como drogada, perdida, pero está viva. Dijo que se la llevó alguien a una casa abandonada. Que está como indigente. No habla y llora”, afirmó.

Susana mantiene la esperanza de encontrarla para llevar calma a tres nenas, de 12 y 7 años y, 4 meses, que esperan la vuelta de su madre. “Cada una está con su papá. Hasta no encontrarla a Ruth, no me puedo hacer cargo de ellas permanentemente. Se que alguien se la llevó porque no encontramos ningún cuerpo”, concluyó.

Continúa la búsqueda

Desde la justicia, insisten en que la hipótesis más fuerte es que la mujer se habría arrojado al Río Colorado y por eso, los rastrillajes centraron en ese sector. Incluso, un avión sobrevoló la zona “para ampliar el campo de visión”. No se descartan otras hipótesis, aunque tienen menos fuerza.

Aseguraron que se siguen algunas líneas de investigación ya que la familia habría indicado que se encuentra con otra persona en la zona rural. También plantearon la posibilidad de una red de trata. “Lo cierto es que no surgieron elementos que den mayor certeza para apuntalar esas hipótesis como probables”, indicaron.

Ruth mide 1.60 metros aproximadamente, es de contextura física delgada y tez morena. Tiene tatuajes en los brazos (uno de ellos con la palabra Ciro ya que es fanática de la banda Ciro y los Persas) y en el cuello.

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron a la comunidad que, ante cualquier información, llame al 911 o a la Comisaría de Catriel (0299) 491-1150.