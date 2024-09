Video | Sobrevoló el volcán Villarrica que está en alerta amarilla: es de Neuquén, vive en Chile y no le tiene miedo a la lava

El avión se acerca cada vez más. Las cumbres nevadas se destacan en el cielo celeste, pero aún más sobresale una con un cráter teñido de negro. De repente, se alcanza a ver la fumarola del volcán Villarrica en todo su esplendor. Activo. El avión pasa a muy pocos metros y los turistas argentinos aprovechan para sacar fotos y hacer todos los videos posibles de una postal única. Inimaginable.

“Es algo mágico ver el volcán desde arriba, ver la lava. Es increíble”, resumió Juan Quilodrán que nació en Zapala, en Neuquén, pero desde hace 8 años se radicó en Pucón donde trabaja en la agencia de turismo Baja Andes 4×4 que ofrece tours por diversos circuitos de la carretera austral de la Araucanía.

“Cuando los clientes quieren hacer algo fuera de normal, les ofrecemos vuelos por la zona de los volcanes chilenos. Y lo cierto es que el volcán Villarrica es el más activo de América. Pucón se fundó en la falda del volcán y es un gran atractivo turístico”, indicó Quilodrán.

Muchos hacen trekking en la zona; otros optan por realizar sobrevuelos en helicóptero o avión para 6 personas.

“Trabajamos mucho con turistas de Buenos Aires. El sobrevuelo pasa por Villarrica y se puede ver de cerca el Lanín, en el límite con Argentina. O el Sollipulli, a 60 kilómetros del Villarrica, que tiene un cráter con un campo de hielo de 3 kilómetros por 4. Es un volcán activo pero frío”, definió.

El sábado pasado fue el último día que Quilodrán sobrevoló el Villarrica. Esa tarde, describió, estaba calmo, pero lo ha sobrevolado “con lava mucho más activa”.

Quilodrán sobrevoló el volcán Villarrica el sábado pasado. Foto: gentileza

Cuando el volcán está en alerta rojo, los vuelos sobre el cráter están prohibidos, pero en este momento, el alerta es amarilla. El trekking solo está habilitado hasta los 1.000 de la cumbre por seguridad.

“Tenemos mucha demanda de turistas argentinos. Lo cierto es que vienen a hacer sus compras y el que puede, hace una excursión por los centros termales y opta por un sobrevuelo. Hoy, el lago de lava está muy bajo y no se aprecia del todo bien, pero en otros sobrevuelos que hemos hecho es llamativo”, indicó.

«Un reflejo de la lava en las nubes», detalló Juan Quilodrán. Foto: gentileza

Alerta amarilla

A comienzos de julio, el volcán Villarrica registró una explosión de cenizas y materiales sólidos que superaron los 600 metros de altura y los 500 metros radiales al cráter.

“Se mantiene el alerta amarilla por los comportamientos medio anómalos del volcán”, resumió Cristian Farías, geofísico de la Universidad Católica de Temuco, Chile, y agregó: “Es el volcán con más actividad de Chile. Siempre se hace notar porque tiene el conducto abierto y el magma siempre está llegando a la superficie lo que hace que siempre tengamos explosiones. Es el segundo volcán con mayor cantidad de erupciones en Chile. Siempre tiene momentos de crisis: es un volcán cambiante y generalmente activo”.

Es raro lo que pasa en el volcán, pero no pareciera que vaya a hacer erupción. Sigue en alerta amarilla por algunas señales anómalas”. Cristian Farías, geofísico de Chile.

La última erupción fue en 2015, aunque duró apenas media hora. “Hubo aluviones que terminaron destrozando algunas partes cercanas al volcán, pero como fue corto no pasó nada. El volcán no hace una erupcion grande que dure altas horas desde 1971. Hace más de 50 años, pero en estas últimas cinco décadas, la zona ha crecido mucho y la gente se olvida”, mencionó.

Muchos turistas argentinos contratan las excursiones para sobrevolar los cráteres de los volcanes. Foto: gentileza

Un mes y medio atrás, explicó Farías, el volcán registró explosiones “con pulsos de ceniza y nubes negras”. “Lo interesante es que esto ocurrió con un nivel muy bajo de energía; por eso, llama a la precaución. Si bien no nos podemos anticipar, se mantiene el alerta amarilla”, dijo.

Lo consideró como un fenómeno “extraño aunque no tan preocupante todavía”. “Si se dan esos pulsos de ceniza es que algo pasa a nivel superficial del volcán. El cuidado que hay que tener es no acercarse al cráter que es logico. No pareciera haber evidencia de algo más profundo, no estamos viendo mucho magma como para pensar en una próxima erupción”, definió.

El autor de los libros “Volcanes y Terremotos” y “Manuel para sobrevivir a nuestra loca geografía” consideró que el mayor problema de la zona son las poblaciones cercanas como Pucón o Lican Ray.

“La zona ha crecido mucho: ha llegado mucha gente que ha construido en la zona por donde bajan los aluviones del volcán. Cuando hace erupción, lanza cantidad de material incandescente que genera aluviones que bajan por esteros arrastrando rocas, pedazos de árboles. La gente está expuesta a ese peligro: hay poblaciones a menos de 4 kilómetros. Están casi encima del volcán”, dijo.

Se sobrevuela la zona durante una hora y el costo de la excursión ronda los 300 dólares.