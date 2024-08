Aerolíneas Argentinas amplia su presencia en Sudamérica: LATAM comercializará sus vuelos

El grupo de capitales chilenos, LATAM Airlines, llegó a un acuerdo comercial con Aerolíneas Argentinas. En qué consiste y cuándo entró en vigencia.

Según el sitio especializado Aviacionline el acuerdo está en vigencia desde el 19 de agosto de 2024.

Este pacto permite que LATAM comercialice vuelos operados por Aerolíneas Argentina en Sudamérica y en Argentina. Como consecuencia, se pueden realizar reservas combinando conexiones de ambas compañías en América del Sur.

«Esta alianza estratégica amplía la presencia de LATAM en el mercado argentino y refuerza la cobertura regional de Aerolíneas Argentinas«, explicó el sitio. La estatal argentina podrá mejorar su presencia en regiones donde necesitaba mayor cobertura y la compañia chilena marcará un reingreso indirecto en el mercado argentino.

Según una comunicación dirigida a los agentes de viajes, Aerolíneas Argentinas no comercializará los vuelos de LATAM bajo este acuerdo. Pero, LATAM podrá vender vuelos domésticos operados por Aerolíneas Argentinas desde su propia plataforma web.

Dado que no hay acuerdo entre los programas de pasajero frecuente, no está disponible el canje ni la acumulación de puntos/millas en LATAM Pass por vuelos de Aerolíneas Argentinas. Asimismo, los socios LATAM Pass no contarán con los beneficios de la estatal de bandera en los tramos operados por Aerolíneas.

Aerolíneas Argentinas ya cuenta con acuerdos interlineales con Avianca, Boliviana de Aviación y SKY.