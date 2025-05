Emerge en el Senado la ampliación de la Corte Suprema, luego del rechazo de Ficha Limpia

Tras el cimbronazo del miércoles pasado por el rechazo del proyecto Ficha Limpia, la ampliación de la Corte Suprema emerge como una de las nuevas novelas que el Senado podría protagonizar en las próximas semanas. El senador salteño Juan Carlos Romero, del bloque Las Provincias Unidas, aliado casi incondicional de Javier Milei, presentó el jueves pasado un proyecto para llevar el número de jueces del máximo tribunal de cinco a siete miembros. Por otro lado, este sábado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desmintió que el presidente haya intervenido para que no prosperada la iniciativa de Ficha Limpia.

La iniciativa del senador Juan Carlos Romero ingresó por mesa de entradas a las 11.30 del 8 de mayo, a pocas horas del fracaso de la Ficha Limpia. Busca ampliar los integrantes del máximo tribunal.

Esta presentación se concretó un mes después de que el cuerpo legislativo le diera un cachetazo al oficialismo, tal vez el más fuerte desde su desembarco en la Casa Rosada, cuando, por amplia mayoría, rechazó los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo para integrar la Corte.

Ampliación de miembros de la Corte: los diálogos tras el anterior rechazo

Según señaló NA, el tema fue abordado entre senadores en conversaciones casuales en el Salón Eva Perón, durante la sesión del miércoles último, en el mismo lugar donde los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut decían que votaban a favor la Ficha Limpia.

Aunque varios senadores consultados por esta agencia, de todos modos, no estaban al tanto de la ya presentación de Romero y hasta se sorprendieron. Algunos admitieron en diálogo con NA que se habló del período de los mandatos en la AGN.

Por estas horas, los temas de conversación entre los legisladores aún giraban en torno a las acusaciones entre LLA y el PRO por el fracaso del proyecto que dejaba fuera de carrera electoral a nivel nacional a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Guillermo Francos desmintió que se intervino para que no se apruebe Ficha Limpia

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se sumó hoy al rechazo del Gobierno a las versiones que señalaban un supuesto acuerdo entre el presidente Javier Milei y el exgobernador de Misiones Carlos Rovira para frustrar la aprobación del proyecto de Ficha Limpia en el Senado.

“Salen noticias que son ridículas. Como la última que he leído a la mañana, que es una operación clara. Que es que el Presidente le habría pedido a Rovira que no voten la ley. Absoluta mentira”, declaró el funcionario en diálogo con Radio Rivadavia.

Y aseguró: “El Presidente no tiene contacto con Rovira. Ni siquiera tiene el teléfono. Se lo pregunté y me dijo: ‘No hablé nunca con Rovira. No tengo el teléfono siquiera’. Con lo cual, eso es una falsedad total”.

