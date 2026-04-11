Agostina Páez mostró imágenes de su encierro en Brasil: «Mis niveles de ansiedad iban cada vez más altos»

La abogada argentina Agostina Páez publicó un video en redes sociales donde mostró su arresto domiciliario en Brasil tras ser acusada de racismo en un bar de Ipanema. En la grabación, titulada “Día 44 presa en Brasil”, mostró cómo fue su rutina con tobillera electrónica y describió su estado durante la condena.

La difusión del material se conoció a diez días de su regreso a la Argentina, según información publicada por la Agencia Noticias Argentinas. La joven de 29 años también brindó detalles sobre el proceso judicial y el episodio que originó la imputación.

El video desde Brasil que muestra el encierro y la tobillera electrónica

“La verdad que me siento muy del ort…, este fin de semana para mí ha sido crucial, la he pasado muy mal: He pasado los tres días empastillada porque mis niveles de ansiedad iban cada vez más altos”, relató en el video.

Paez enfrentó un juicio por racismo en Brasil.

En el mismo registro, describió su día a día y la dificultad que era atravesar el proceso en soledad. “Es muy difícil tener que ser yo sola la que se da fuercita y decirse ‘arriba ese velorio’, Agostina, dale, levantate de la cama”.

También explicó cómo intentaba evitar ser identificada al moverse fuera de su habitación. “Voy a ir así, sin que se me vea la tobillera obviamente, no vaya a ser que me reconozcan”, dijo en la grabación difundida en TikTok.

Qué dijo sobre el episodio en Ipanema y su arrepentimiento

En el video, Páez también se refirió a su estado emocional y a las consecuencias del hecho. “Me puse lentes porque estoy sensible y lloro por todo. La estoy pasando del ort…, pero bueno, consecuencias de reacciones. No hay que reaccionar de la forma que yo he reaccionado, de eso me arrepiento”, sostuvo.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la abogada explicó que no dimensionó el alcance de sus actos y vinculó su reacción a una discusión por una cuenta mal cobrada en el bar de Ipanema.

“Los vi agarrarse los genitales. No fue por su color de piel. Vi a una persona agarrarse los genitales, me salió hacer eso”, afirmó sobre el origen de la imputación en su contra.