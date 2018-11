Alerta: niños a la deriva en la web

“Si no hablamos con gente extraña en la calle, ¿por qué deberíamos hacerlo en internet? Hay que concientizar a los chicos que un encuentro virtual es tan peligroso como un encuentro real”, advirtió Rosa Castro durante la capacitación “Prevención de grooming y manejo de redes sociales”, organizada por la Policía de Río Negro.

Castro, que es de Cipolletti, nunca imaginó que luego de desenmascarar al hombre que se hizo pasar por un joven de 14 años ante su hija, mantuvo conversaciones de contenido sexual y se masturbó frente a ella a través de la cámara web, se convertiría en una ferviente militante para prevenir el grooming.

Desde mayo de 2017 a agosto de este año, informó Castro, la Justicia rionegrina registró 17 casos de grooming, cuando un adulto contacta a un niño a través de internet, ocultando su condición de adulto, para lograr que el menor lleve a cabo acciones de índole sexual. Estiman que gran cantidad de situaciones directamente no se denuncian.

“De todos modos, cuando hablamos de un juicio es porque llegamos tarde. Hay que prevenir”, insistió Castro, abocada ahora a la conformación de un Observatorio Nacional de Grooming.

Las redes sociales constituyen un espacio fundamental para que los chicos interactúen con extraños pero también los juegos ya que hoy, la mayoría cuenta con un chat.

“¿A dónde va un pedófilo a buscar chicos? ¿A dónde están los chicos? En los juegos, en Instagram, Twitter, Snapchat, por ejemplo. Hoy, los chicos emigraron de Facebook porque llegamos los padres y empezamos a molestar. Estos son los lugares ahora donde los pedófilos buscan la conexión”, puntualizó Castro que llevaba una remera con la leyenda de la organización civil “Mamá en línea”.

La mujer, junto a la madre de otra víctima de Buenos Aires, fundó esa ONG como parte de la lucha por la ley de grooming como delito penal que finalmente se sancionó en 2013. “Fue luego de que en 2009, el pedófilo que abusó de mi hija me dijera que el grooming no era delito en Argentina. La Justicia me habló de un vacío legal y ahí con Roxana dijimos ‘vamos por esa ley”, contó.

No lleva la cuenta. Rosa brindó –y lo sigue haciendo– gran cantidad de charlas en escuelas no solo para chicos sino también para docentes y padres que, según ella, juegan un rol fundamental en la prevención de los casos. “Se han corrido mucho los límites y nos quedamos en babia en cuanto a la tecnología. Hay que hablar con los chicos de la misma manera que cuando empiezan a salir a la calle. Mostrarles que hay peligros. Acá se habla de lo virtual y, esto es tan real y peligroso como lo que pasa en la calle”, recalcó.

El principal disparador para concientizar sobre el peligro que representa la web son las historias personales. “Cuando les contás qué te pasó a vos a tu hija, te ven que estás ahí, las personas caen en que es algo real. Cuando vos mencionás grooming, los chicos te dicen que no saben pero cuando te explayás, sí saben de qué hablás. Los chicos se abren y se animan a contar un montón de cosas”, relató.

Joaquín González, especialista en grooming de la Regional Tercera de la Policía, explicó que “un error muy común es dar más información en las redes de la que debería darse”. “Las redes sociales son un peligro si no están bien configuradas. Si en la vida real protegemos a nuestros hijos, hagámoslo también en internet”, dijo el sargento, luego de proyectar una campaña de Colombia con la leyenda: “Un adulto puede caer con facilidad. Más fácil puede caer un niño”.

Castro remarcó que “el primer contacto de un niño con un adulto se puede evitar. El chico tiene la posibilidad de borrar a esta persona con solo un click. Pero si no se da cuenta, lamentablemente, así entran en la vida de nuestros chicos. Se meten dentro de nuestras casas”.